https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html
Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес"
Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес" - РИА Новости, 13.10.2022
Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес"
Молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества посадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится в рамках нацпроекта... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:58
2022-10-13T12:58
2022-10-13T12:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
общество
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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества посадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится в рамках нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на двух участках общей площадью 2,1 гектара были высажены 10 тысяч сеянцев.В экологической акции "Сохраним лес" Липецкая область принимает участие с 2019 года. За это время в регионе посадили около трех тысяч молодых лесов – почти 15 миллионов саженцев."Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - отметил АртамоновАкция завершится 21 октября высадкой деревьев в Добровском и Усманском районах. До этого в ней примут участие Лебедянский, Елецкий, Хлевенский, Лев-Толстовский, Грязинский и Воловский районы.Всего в этом году в рамках осенней лесовосстановительной кампании в Липецкой области планируют высадить около 18 тысяч деревьев: сосну, берёзу, каштан, рябину, ель, липу и дуб.
https://ria.ru/20220815/ekologiya-1809612357.html
липецкая область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, усманский район, общество
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Усманский район, Общество
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества посадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится в рамках нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на двух участках общей площадью 2,1 гектара были высажены 10 тысяч сеянцев.
В экологической акции "Сохраним лес" Липецкая область принимает участие с 2019 года. За это время в регионе посадили около трех тысяч молодых лесов – почти 15 миллионов саженцев.
"Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - отметил Артамонов
Акция завершится 21 октября высадкой деревьев в Добровском и Усманском районах
. До этого в ней примут участие Лебедянский, Елецкий, Хлевенский, Лев-Толстовский, Грязинский и Воловский районы.
Всего в этом году в рамках осенней лесовосстановительной кампании в Липецкой области планируют высадить около 18 тысяч деревьев: сосну, берёзу, каштан, рябину, ель, липу и дуб.