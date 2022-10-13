https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html

Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес"

Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес" - РИА Новости, 13.10.2022

Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес"

Молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества посадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится в рамках нацпроекта... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:58

2022-10-13T12:58

2022-10-13T12:58

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

общество

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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества посадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится в рамках нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на двух участках общей площадью 2,1 гектара были высажены 10 тысяч сеянцев.В экологической акции "Сохраним лес" Липецкая область принимает участие с 2019 года. За это время в регионе посадили около трех тысяч молодых лесов – почти 15 миллионов саженцев."Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - отметил АртамоновАкция завершится 21 октября высадкой деревьев в Добровском и Усманском районах. До этого в ней примут участие Лебедянский, Елецкий, Хлевенский, Лев-Толстовский, Грязинский и Воловский районы.Всего в этом году в рамках осенней лесовосстановительной кампании в Липецкой области планируют высадить около 18 тысяч деревьев: сосну, берёзу, каштан, рябину, ель, липу и дуб.

https://ria.ru/20220815/ekologiya-1809612357.html

липецкая область

усманский район

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, усманский район, общество