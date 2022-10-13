https://ria.ru/20221013/ekipirovka-1823687766.html

Глава СПЧ назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством

Глава СПЧ назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством - РИА Новости, 13.10.2022

Глава СПЧ назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев приветствовал реакцию ФАС на случаи завышения цен на армейскую экипировку и назвал такие... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:08

2022-10-13T13:08

2022-10-13T13:08

специальная военная операция на украине

валерий фадеев

россия

безопасность

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

цены

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев приветствовал реакцию ФАС на случаи завышения цен на армейскую экипировку и назвал такие действия со стороны бизнеса мародерством.Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию показал существенное повышение цен и были выданы предостережения прокуратуры."Я приветствую то, что ФАС вовремя подключился, стал следить за ценами. Понимаете, взвинчивание цен в разы – это похоже на мародерство. Страна ведет боевые действия, специальную военную операцию, и вот так вот на фоне, в этой непростой ситуации взвинчивать цены – это мародерство. Так нельзя", - сказал Фадеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он отметил, что при введении военного положения в стране были бы приняты по отношению к таким бизнесменам более жесткие меры."Пусть скажут спасибо, что у нас не введено военное положение, а то бы другие меры по отношению к ним применялись бы. Кроме того, совесть надо иметь, чтобы наживаться на людях, которые пришли купить себе ботинки, будучи мобилизованными в армию", - добавил Фадеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823609788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валерий фадеев, россия, безопасность, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, цены