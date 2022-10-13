04:20 13.10.2022 (обновлено: 11:22 13.10.2022)
ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток, заявил министр союза
Министр ЕАЭС по энергетике Кожошев заявил о переориентации энергоотрасли на Восток
© Фото предоставлено Евразийской экономической комиссиейМинистр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев
© Фото предоставлено Евразийской экономической комиссией
Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
"На нас это не отразилось негативно. Всегда, если закрываются одни двери, открываются другие. Сейчас в целом энергетическая отрасль Евразийского экономического союза направлена на восток, и она будет усиливаться. Китай - это большой рынок, все наши энергоресурсы будут продаваться туда", - сказал Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.
Министр добавил, что политика европейских стран по отказу от российских энергоресурсов будет негативно влиять на их экономическую ситуацию.
"Конечно, последние полгода в Европе цены очень сильно увеличились. То есть, если они до этого получали по "Северному потоку" газ по стабильно достаточно низким ценам, сейчас цена увеличилась, она выходила даже на рубеж больше трех тысяч долларов. Это говорит о том, что граждане Евросоюза в этом году на себе реально почувствуют, насколько эти события, которые происходят сейчас в мире, на них отрицательно влияют в экономическом плане", - пояснил министр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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