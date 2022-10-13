https://ria.ru/20221013/eaes-1823564778.html

ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток, заявил министр союза

ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток, заявил министр союза - РИА Новости, 13.10.2022

ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток, заявил министр союза

Кризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток, заявил РИА... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:20

2022-10-13T04:20

2022-10-13T11:22

экономика

цены на нефть

европа

китай

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

северный поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.Министр добавил, что политика европейских стран по отказу от российских энергоресурсов будет негативно влиять на их экономическую ситуацию."Конечно, последние полгода в Европе цены очень сильно увеличились. То есть, если они до этого получали по "Северному потоку" газ по стабильно достаточно низким ценам, сейчас цена увеличилась, она выходила даже на рубеж больше трех тысяч долларов. Это говорит о том, что граждане Евросоюза в этом году на себе реально почувствуют, насколько эти события, которые происходят сейчас в мире, на них отрицательно влияют в экономическом плане", - пояснил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220918/eaes-1817665311.html

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экономика, цены на нефть, европа, китай, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, северный поток