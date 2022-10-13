https://ria.ru/20221013/donetsk-1823748388.html

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:19

2022-10-13T15:19

2022-10-13T15:19

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.33 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.50 и 14.06 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221012/dnr-1823514519.html

https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика