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Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/donetsk-1823748388.html
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:19
2022-10-13T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.33 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.50 и 14.06 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221012/dnr-1823514519.html
https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика
15:19 13.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.33 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 13.50 и 14.06 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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