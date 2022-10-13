Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.33 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 13.50 и 14.06 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.