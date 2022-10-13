Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.36 и 14.51 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.12 украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.22 по Кировскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Михайловке - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.