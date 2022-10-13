Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/donbass-1823765542.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:00
2022-10-13T16:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
зайцево
макеевка
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:207:3024:1907_1920x0_80_0_0_13b476e7e93b2ae20e807b49e25c5696.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.36 и 14.51 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.12 украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.22 по Кировскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Михайловке - три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823732651.html
донецк (днр)
зайцево
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6a6751efbedd80a266845627715f786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), зайцево, макеевка, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Зайцево, Макеевка, НАТО, Происшествия
16:00 13.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Ведомство добавило, что в 14.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.36 и 14.51 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.12 украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.22 по Кировскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Михайловке - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецкую угольную энергетическую компанию
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ЗайцевоМакеевкаНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала