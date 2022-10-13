https://ria.ru/20221013/donbass-1823765542.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:00

2022-10-13T16:00

2022-10-13T16:00

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

зайцево

макеевка

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:207:3024:1907_1920x0_80_0_0_13b476e7e93b2ae20e807b49e25c5696.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Михайловку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.08 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.25 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Зайцево - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 14.36 и 14.51 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.12 украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.22 по Кировскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Михайловке - три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html

https://ria.ru/20221013/obstrel-1823732651.html

донецк (днр)

зайцево

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), зайцево, макеевка, нато, происшествия