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В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/donbass-1823636266.html
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы
Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:40
2022-10-13T12:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
сватово
безопасность
родион мирошник
киев
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что подразделения продвигаются в сторону населенного пункта Терны.Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.
https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html
https://ria.ru/20221009/kremennaya-1822629479.html
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луганская народная республика, рубежное, сватово, безопасность, родион мирошник, киев
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Сватово, Безопасность, Родион Мирошник, Киев
11:40 13.10.2022 (обновлено: 12:01 13.10.2022)
 
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы

В ЛНР заявили, что дороги в Кременную из Рубежного и Сватово контролируют российские силы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск", - написал он в своем Telegram-канале.
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Мирошник добавил, что подразделения продвигаются в сторону населенного пункта Терны.
Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРубежноеСватовоБезопасностьРодион МирошникКиев
 
 
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