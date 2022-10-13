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В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы
Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:40
2022-10-13T11:40
2022-10-13T12:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
сватово
безопасность
родион мирошник
киев
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что подразделения продвигаются в сторону населенного пункта Терны.Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.
https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html
https://ria.ru/20221009/kremennaya-1822629479.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, рубежное, сватово, безопасность, родион мирошник, киев
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Сватово, Безопасность, Родион Мирошник, Киев
11:40 13.10.2022 (обновлено: 12:01 13.10.2022)
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы
В ЛНР заявили, что дороги в Кременную из Рубежного и Сватово контролируют российские силы