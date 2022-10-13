https://ria.ru/20221013/donbass-1823636266.html

В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы

В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы - РИА Новости, 13.10.2022

В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы

Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:40

2022-10-13T11:40

2022-10-13T12:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рубежное

сватово

безопасность

родион мирошник

киев

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что подразделения продвигаются в сторону населенного пункта Терны.Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.

https://ria.ru/20221013/kremennaya-1823638901.html

https://ria.ru/20221009/kremennaya-1822629479.html

луганская народная республика

рубежное

сватово

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, рубежное, сватово, безопасность, родион мирошник, киев