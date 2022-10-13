https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:30

2022-10-13T08:30

2022-10-13T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона."За минувшие сутки, с 08:00 12 октября до 08:00 13 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.В среду штаб сообщал, что от обстрелов со стороны Украины на территории ДНР погиб один мирный житель, трое ранены.

https://ria.ru/20221012/obstrel-1823515249.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина