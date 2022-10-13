https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:30
2022-10-13T08:30
2022-10-13T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона."За минувшие сутки, с 08:00 12 октября до 08:00 13 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.В среду штаб сообщал, что от обстрелов со стороны Украины на территории ДНР погиб один мирный житель, трое ранены.
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823515249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека, четверо пострадали