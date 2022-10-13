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В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:30
2022-10-13T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона."За минувшие сутки, с 08:00 12 октября до 08:00 13 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.В среду штаб сообщал, что от обстрелов со стороны Украины на территории ДНР погиб один мирный житель, трое ранены.
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823515249.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:30 13.10.2022
 
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека, четверо пострадали

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно, поврежденное после ударов ВСУ
Окно, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и четверо ранены за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны региона.
"За минувшие сутки, с 08:00 12 октября до 08:00 13 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
В среду штаб сообщал, что от обстрелов со стороны Украины на территории ДНР погиб один мирный житель, трое ранены.
Автомобиль Скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:53Специальная военная операция на Украине
При обстреле поселка Русский Край под Горловкой погибли два мирных жителя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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