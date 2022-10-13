https://ria.ru/20221013/dolschiki-1826843779.html

Права 10 тысяч дольщиков восстановили в России в третьем квартале 2022 года

Права 10 тысяч дольщиков восстановили в России в третьем квартале 2022 года - РИА Новости, 26.10.2022

Права 10 тысяч дольщиков восстановили в России в третьем квартале 2022 года

Права 10 тысяч пострадавших дольщиков восстановили в России в третьем квартале 2022 года. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-13T11:05

2022-10-13T11:05

2022-10-26T11:07

общество

жилье

марат хуснуллин

константин тимофеев

россия

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Недвижимость. Права 10 тысяч пострадавших дольщиков восстановили в России в третьем квартале 2022 года."Общими усилиями Фонду развития территорий и субъектам РФ с 1 июля по 30 сентября удалось восстановить в правах еще 10 тысяч человек. Эти люди, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получили квартиры либо денежные возмещения", - рассказал председатель набсовета фонда, вице-премьер России Марат Хуснуллин.По данным организации, совокупный объем жилья, строительство которого завершилось с применением федеральных механизмов в третьем квартале 2022 года, превышает 117 тысяч квадратных метров. В достроенных федеральным и региональными фондами проблемных объектах квартиры смогут получить свыше 2,4 тысячи дольщиков."Стоит отметить, что в минувшем квартале региональные фонды двух субъектов – Республики Бурятия и Тульской области – ввели свои объекты с опережением графика. Еще в двух регионах – Кемеровской области и Республике Татарстан – с вводом жилых домов полностью завершилась реализация всех решений наблюдательного совета", – подчеркнул главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.Он отметил, что 4 тысячи пострадавших дольщиков в прошлом квартале получили денежные возмещения от Фонда развития территорий на общую сумму 14,6 миллиарда рублей.Собственными силами в третьем квартале регионы восстановили в правах 3,7 тысячи человек. Большинство из них (2,6 тысячи граждан) получат квартиры в домах, введенных в эксплуатацию привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков использованы иные механизмы – выплаты, предоставление компенсационного жилья и другие, рассказал Тимофеев.Всего за девять месяцев 2022 года в России восстановили в правах 34,6 тысячи пострадавших дольщиков. "По решениям наблюдательного совета фонда за три квартала текущего года 4,7 тысячи человек получили квартиры, 14,6 тысячи человек – денежное возмещение на сумму 52,1 миллиарда рублей", – уточнил главный управляющий директор Фонда развития территорий.За тот же период еще 15,3 тысячи человек были восстановлены в правах за счет региональных механизмов. "К ним относятся привлечение нового инвестора к достройке проблемного объекта, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другие", – напомнил он.Тимофеев подчеркнул, что перед Фондом развития территорий стоит задача решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. С 2019 года фондом и региональными властями были восстановлены права более чем 143 тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан.

https://realty.ria.ru/20221012/ndfl-1823287670.html

https://realty.ria.ru/20220929/klinkov-1820356690.html

россия

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Артем Смирнов

общество, жилье, марат хуснуллин, константин тимофеев, россия, обманутые дольщики в россии