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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку - РИА Новости, 13.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.12 и 11.50 по Петровскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.44 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html
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донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку