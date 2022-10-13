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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dnr-1823774449.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку - РИА Новости, 13.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.12 и 11.50 по Петровскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.44 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
россия
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донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
16:18 13.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:51Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.12 и 11.50 по Петровскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 15.44 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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