https://ria.ru/20221013/dnr-1823774449.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку - РИА Новости, 13.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:18

2022-10-13T16:18

2022-10-13T16:18

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Озеряновку, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.25 украинские войска выпустили Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.12 и 11.50 по Петровскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.44 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия