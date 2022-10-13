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ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221013/dnr-1823689031.html
ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево
ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 13.10.2022
ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли в четверг из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:11
2022-10-13T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.07 мск украинские войска выпустили по поселку шахты 6/7 шесть мин калибром 120 миллиметров, в 12.15 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.33 мск по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/kherson-1823685846.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), зайцево, горловка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Горловка, НАТО
13:11 13.10.2022 (обновлено: 13:18 13.10.2022)
 
ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг из артиллерии Донецк, Горловку и Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 12.07 мск украинские войска выпустили по поселку шахты 6/7 шесть мин калибром 120 миллиметров, в 12.15 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.33 мск по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоГорловкаНАТО
 
 
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