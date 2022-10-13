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Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dnr-1823589707.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:28
2022-10-13T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155,152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, крупнокалиберное и стрелковое оружие. На горловском - артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 226 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 34 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221012/donetsk-1823462359.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
09:28 13.10.2022
 
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 226 боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПомещение школы , пострадавшее в результате обстрела
Помещение школы , пострадавшее в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Помещение школы , пострадавшее в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155,152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, крупнокалиберное и стрелковое оружие. На горловском - артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 226 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 34 обстрела со стороны украинских войск.
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