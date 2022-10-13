https://ria.ru/20221013/dnr-1823589707.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:28
2022-10-13T09:28
2022-10-13T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155,152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, крупнокалиберное и стрелковое оружие. На горловском - артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 226 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 34 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221012/donetsk-1823462359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 226 боеприпасов