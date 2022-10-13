https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html

Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле

Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле - РИА Новости, 13.10.2022

Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле

Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:39

2022-10-13T12:39

2022-10-13T12:39

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

вооруженные силы рф

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ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания."Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221007/shtraf-1822271689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, тюменская область, россия, вооруженные силы рф