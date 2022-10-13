Рейтинг@Mail.ru
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле - РИА Новости, 13.10.2022
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле
Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:39
2022-10-13T12:39
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания."Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221007/shtraf-1822271689.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Вооруженные силы РФ
12:39 13.10.2022
 
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле

Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив в суде Тюмени о неприязни к вобле

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания.
"Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:10
В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала