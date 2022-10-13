https://ria.ru/20221013/diskreditatsiya-1823668435.html
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле - РИА Новости, 13.10.2022
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле
Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:39
2022-10-13T12:39
2022-10-13T12:39
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тюмень
тюменская область
россия
вооруженные силы рф
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ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Девушка в Тюмени, заявив в суде о неприязни к вобле, избежала штрафа по протоколу о дискредитации армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Судом установлено, что 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е". В судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная ею фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь. И добавила, что о том, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, ей стало известно после задержания."Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221007/shtraf-1822271689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив о неприязни к вобле
Девушка избежала штрафа за дискредитацию армии, заявив в суде Тюмени о неприязни к вобле