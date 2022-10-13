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Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами - РИА Новости, 13.10.2022
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Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами
Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами - РИА Новости, 13.10.2022
Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, в том числе с частью Европы, США, Канадой и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:56
2022-10-13T16:14
россия
политика
дмитрий песков
европа
канада
сша
австралия
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, в том числе с частью Европы, США, Канадой и Японией, но мир больше, чем эти страны, и взаимовыгодный диалог с другими государствами будет продолжен."Да, у России сейчас испортилось отношение, причем не по нашей воле, с Европой - причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей. То есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, может ли Россия оказаться в изоляции, видео ответа опубликовано в Telegram-канале издания."Конечно же, такая страна как Россия будет продолжать очень активный диалог со всеми странами на основе взаимной заинтересованности, взаимной выгоды и взаимного уважения", - подчеркнул представитель Кремля.
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россия, политика, дмитрий песков, европа, канада, сша, австралия
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Европа, Канада, США, Австралия
15:56 13.10.2022 (обновлено: 16:14 13.10.2022)
 
Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами

Песков: у России испортились отношения с некоторыми странами, но мир больше, чем они

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, в том числе с частью Европы, США, Канадой и Японией, но мир больше, чем эти страны, и взаимовыгодный диалог с другими государствами будет продолжен.
"Да, у России сейчас испортилось отношение, причем не по нашей воле, с Европой - причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей. То есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, может ли Россия оказаться в изоляции, видео ответа опубликовано в Telegram-канале издания.
"Конечно же, такая страна как Россия будет продолжать очень активный диалог со всеми странами на основе взаимной заинтересованности, взаимной выгоды и взаимного уважения", - подчеркнул представитель Кремля.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:02В мире
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