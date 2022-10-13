https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823762958.html

Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами

Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами - РИА Новости, 13.10.2022

Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог со всеми странами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, в том числе с частью Европы, США, Канадой и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:56

2022-10-13T15:56

2022-10-13T16:14

россия

политика

дмитрий песков

европа

канада

сша

австралия

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России испортились отношения с некоторыми странами, в том числе с частью Европы, США, Канадой и Японией, но мир больше, чем эти страны, и взаимовыгодный диалог с другими государствами будет продолжен."Да, у России сейчас испортилось отношение, причем не по нашей воле, с Европой - причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей. То есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, может ли Россия оказаться в изоляции, видео ответа опубликовано в Telegram-канале издания."Конечно же, такая страна как Россия будет продолжать очень активный диалог со всеми странами на основе взаимной заинтересованности, взаимной выгоды и взаимного уважения", - подчеркнул представитель Кремля.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/peskov-1823766495.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, дмитрий песков, европа, канада, сша, австралия