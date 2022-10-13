Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН
Координатор ООН Амир Махмуд Абдулла: уверенности в продлении продуктовой сделки нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Стопроцентной уверенности в продлении "продуктовой сделки" нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла.
"Мы видим готовность сторон к работе, мы верим, что работа будет продолжена в правильном направлении", - сказал Абдулла в интервью турецкому телеканалу A Haber.
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По его словам, сделка оказалась успешной, в Мраморном море, в Стамбуле есть очередь из судов, готовящихся к вывозу зерна.
"Свыше 7 миллионов тонн зерна вывезено, это сложный процесс с учетом продолжения военных действий. Но стороны делают все возможное для продолжения этой сделки", - сказал он.
Телеканал A Haber отметил, что срок действия соглашения оканчивается 19 ноября, и спросил относительно возможностей продления "продуктовой сделки".
"Мы не знаем, что принесет нам будущее, не можем заявлять стопроцентно. Но могу сказать, что стороны очень воодушевленно подходят к этому вопросу, и я верю, что они найдут пути решения", - сказал Абдулла.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.