https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823620656.html

Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН

Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН - РИА Новости, 13.10.2022

Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН

Стопроцентной уверенности в продлении "продуктовой сделки" нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:02

2022-10-13T11:02

2022-10-13T11:02

экономика

владимир путин

россия

стамбул

мраморное море

оон

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Стопроцентной уверенности в продлении "продуктовой сделки" нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла."Мы видим готовность сторон к работе, мы верим, что работа будет продолжена в правильном направлении", - сказал Абдулла в интервью турецкому телеканалу A Haber.По его словам, сделка оказалась успешной, в Мраморном море, в Стамбуле есть очередь из судов, готовящихся к вывозу зерна.Телеканал A Haber отметил, что срок действия соглашения оканчивается 19 ноября, и спросил относительно возможностей продления "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823111044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/sdelka-1822961727.html

россия

стамбул

мраморное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, стамбул, мраморное море, оон