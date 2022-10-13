https://ria.ru/20221013/davlenie-1823794375.html

В Сербии заявили о готовности к давлению за отказ от санкций против России

В Сербии заявили о готовности к давлению за отказ от санкций против России - РИА Новости, 13.10.2022

В Сербии заявили о готовности к давлению за отказ от санкций против России

Новый состав правительства Сербии, который будет сформирован по итогам прошедших 3 апреля выборов, готов к внешнему давлению по вопросу введения санкций в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:13

2022-10-13T17:13

2022-10-13T17:14

в мире

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии, который будет сформирован по итогам прошедших 3 апреля выборов, готов к внешнему давлению по вопросу введения санкций в отношении РФ, но они не отвечают сербским интересам, заявила премьер Ана Брнабич.Премьер Брнабич, которую президент Александр Вучич ранее снова предложил на пост главы правительства, рассказала журналистам о подходах будущего кабмина Сербии, формирование которого ожидается в ближайшее время."Будет ли рассматриваться вопрос санкций в отношении РФ? Будет продолжение давления на республику Сербию. Правительство Сербии будет следить за этой темой, уверена, что у нас будет еще много разговоров, почти на ежедневной основе и это неизбежная тема в ходе каждой встречи, которую проводим со странами-членами ЕС, самим Евросоюзом, постоянной делегацией ЕС и другими странами, включая Японию и Сингапур", - заявила Брнабич на брифинге в четверг."Но мы остаемся при нашей позиции – санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии и не являются чем-то, что поддерживает наш народ. Потому что он сам был объектом санкций в 1990-х годах, и мы знаем, что люди из-за этого терпят, и что это не оказывает влияния на политику, намерения или поведение государства", - подчеркнула сербский премьер.Глава нынешнего и будущего сербского правительства напомнила, что некоторые государства, которые требуют поддержки санкций от Белграда, не уважают территориальную целостность и суверенитет Сербии по вопросу Косово и Метохии и сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН."Мы также страна, на которую совершена жестокая агрессия в 1999 году, 19 стран договорились и без решения Совбеза напали на международно признанное государство, которое ни на кого не нападало. И эта агрессия открыла ящик Пандоры и создала прецедент, который может повторить каждый, кто захочет в мире", - отметила Брнабич.

https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823550311.html

https://ria.ru/20221012/serbiya-1823531676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ана брнабич, александр вучич, сербия, япония, россия, евросоюз, совет безопасности оон, санкции в отношении россии