17:13 13.10.2022 (обновлено: 17:14 13.10.2022)
В Сербии заявили о готовности к давлению за отказ от санкций против России
Премьер Сербии Брнабич: правительство готово к давлению за отказ от санкций против России
© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Новый состав правительства Сербии, который будет сформирован по итогам прошедших 3 апреля выборов, готов к внешнему давлению по вопросу введения санкций в отношении РФ, но они не отвечают сербским интересам, заявила премьер Ана Брнабич.
Премьер Брнабич, которую президент Александр Вучич ранее снова предложил на пост главы правительства, рассказала журналистам о подходах будущего кабмина Сербии, формирование которого ожидается в ближайшее время.
"Будет ли рассматриваться вопрос санкций в отношении РФ? Будет продолжение давления на республику Сербию. Правительство Сербии будет следить за этой темой, уверена, что у нас будет еще много разговоров, почти на ежедневной основе и это неизбежная тема в ходе каждой встречи, которую проводим со странами-членами ЕС, самим Евросоюзом, постоянной делегацией ЕС и другими странами, включая Японию и Сингапур", - заявила Брнабич на брифинге в четверг.
"Но мы остаемся при нашей позиции – санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии и не являются чем-то, что поддерживает наш народ. Потому что он сам был объектом санкций в 1990-х годах, и мы знаем, что люди из-за этого терпят, и что это не оказывает влияния на политику, намерения или поведение государства", - подчеркнула сербский премьер.
Глава нынешнего и будущего сербского правительства напомнила, что некоторые государства, которые требуют поддержки санкций от Белграда, не уважают территориальную целостность и суверенитет Сербии по вопросу Косово и Метохии и сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН.
"Мы также страна, на которую совершена жестокая агрессия в 1999 году, 19 стран договорились и без решения Совбеза напали на международно признанное государство, которое ни на кого не нападало. И эта агрессия открыла ящик Пандоры и создала прецедент, который может повторить каждый, кто захочет в мире", - отметила Брнабич.