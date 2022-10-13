https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823581020.html

Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин

Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин

Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:37

2022-10-13T08:37

2022-10-13T08:53

россия

в мире

владимир путин

астана

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оон

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, владимир путин, астана, азия, оон