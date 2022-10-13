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Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин
Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:37
2022-10-13T08:53
россия
в мире
владимир путин
астана
азия
оон
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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россия, в мире, владимир путин, астана, азия, оон
Россия, В мире, Владимир Путин, Астана, Азия, ООН
08:37 13.10.2022 (обновлено: 08:53 13.10.2022)
 
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин

Президент Путин: Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:36
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
 
РоссияВ миреВладимир ПутинАстанаАзияООН
 
 
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