https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823581020.html
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин
Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:37
2022-10-13T08:37
2022-10-13T08:53
россия
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владимир путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН", - сказал Путин на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, астана, азия, оон
Россия, В мире, Владимир Путин, Астана, Азия, ООН
08:37 13.10.2022 (обновлено: 08:53 13.10.2022)
Россия делает все для создания системы равной безопасности, заявил Путин
Президент Путин: Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности