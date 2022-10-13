Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев
Читателей Die Welt возмутило увеличение числа украинских беженцев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев.
По данным из Центрального реестра иностранцев (AZR), до 24 февраля число украинских мужчин составляло примерно 39 тысяч, а на конец августа в стране оказались уже около 162 тысяч беженцев этой категории."
"Я вспоминаю, как на первых фотографиях беженцев из Украины среди женщин и детей, похожих на украинцев, было много темных и похожих на арабов молодых людей. Вот цитата одного из читателей: "Я даже не знала, что в Украине так много темнокожих", — прокомментировала Else S.
"Все для Украины... в жертву приносятся даже фундаментальные интересы нашей страны... невероятно, как нашей страной манипулируют, и она до сих пор это принимает"" - пожаловался HP L.
"Вы должны точно знать, сколько мужчин-украинцев получают здесь социальную помощь. Или вы не хотите называть точные цифры?" — отметил German Michael.
"Водители габаритных внедорожников и роскошных лимузинов с украинскими номерами, которые колесят по всей Западной Европе, как правило, мужчины всех возрастов", — прокомментировал frank s.
"Я думал, что украинцы защищают себя и нас. А теперь выясняется, что многие из них просто сбежали. Серьезно?" — отметил Bernd H.
Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
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