https://ria.ru/20221013/bezhentsy-1823804677.html

Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев

Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев - РИА Новости, 13.10.2022

Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев

Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:33

2022-10-13T17:33

2022-10-13T17:33

в мире

украина

германия

западная европа

мвд германии

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев.По данным из Центрального реестра иностранцев (AZR), до 24 февраля число украинских мужчин составляло примерно 39 тысяч, а на конец августа в стране оказались уже около 162 тысяч беженцев этой категории.""Я вспоминаю, как на первых фотографиях беженцев из Украины среди женщин и детей, похожих на украинцев, было много темных и похожих на арабов молодых людей. Вот цитата одного из читателей: "Я даже не знала, что в Украине так много темнокожих", — прокомментировала Else S."Все для Украины... в жертву приносятся даже фундаментальные интересы нашей страны... невероятно, как нашей страной манипулируют, и она до сих пор это принимает"" - пожаловался HP L."Вы должны точно знать, сколько мужчин-украинцев получают здесь социальную помощь. Или вы не хотите называть точные цифры?" — отметил German Michael."Водители габаритных внедорожников и роскошных лимузинов с украинскими номерами, которые колесят по всей Западной Европе, как правило, мужчины всех возрастов", — прокомментировал frank s."Я думал, что украинцы защищают себя и нас. А теперь выясняется, что многие из них просто сбежали. Серьезно?" — отметил Bernd H.Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

https://ria.ru/20221011/bezhentsy-1823206770.html

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в мире, украина, германия, западная европа, мвд германии