Рейтинг@Mail.ru
Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/bezhentsy-1823804677.html
Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев
Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев - РИА Новости, 13.10.2022
Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев
Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:33
2022-10-13T17:33
в мире
украина
германия
западная европа
мвд германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев.По данным из Центрального реестра иностранцев (AZR), до 24 февраля число украинских мужчин составляло примерно 39 тысяч, а на конец августа в стране оказались уже около 162 тысяч беженцев этой категории.""Я вспоминаю, как на первых фотографиях беженцев из Украины среди женщин и детей, похожих на украинцев, было много темных и похожих на арабов молодых людей. Вот цитата одного из читателей: "Я даже не знала, что в Украине так много темнокожих", — прокомментировала Else S."Все для Украины... в жертву приносятся даже фундаментальные интересы нашей страны... невероятно, как нашей страной манипулируют, и она до сих пор это принимает"" - пожаловался HP L."Вы должны точно знать, сколько мужчин-украинцев получают здесь социальную помощь. Или вы не хотите называть точные цифры?" — отметил German Michael."Водители габаритных внедорожников и роскошных лимузинов с украинскими номерами, которые колесят по всей Западной Европе, как правило, мужчины всех возрастов", — прокомментировал frank s."Я думал, что украинцы защищают себя и нас. А теперь выясняется, что многие из них просто сбежали. Серьезно?" — отметил Bernd H.Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html
https://ria.ru/20221011/bezhentsy-1823206770.html
украина
германия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, западная европа, мвд германии
В мире, Украина, Германия, Западная Европа, МВД Германии
17:33 13.10.2022
 
Немцев возмутило увеличение числа украинских беженцев

Читателей Die Welt возмутило увеличение числа украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство после того, как в МВД Германии опубликовали информацию об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев.
По данным из Центрального реестра иностранцев (AZR), до 24 февраля число украинских мужчин составляло примерно 39 тысяч, а на конец августа в стране оказались уже около 162 тысяч беженцев этой категории."
Дети в школе в Дрездене - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 09:03
Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии
"Я вспоминаю, как на первых фотографиях беженцев из Украины среди женщин и детей, похожих на украинцев, было много темных и похожих на арабов молодых людей. Вот цитата одного из читателей: "Я даже не знала, что в Украине так много темнокожих", — прокомментировала Else S.
"Все для Украины... в жертву приносятся даже фундаментальные интересы нашей страны... невероятно, как нашей страной манипулируют, и она до сих пор это принимает"" - пожаловался HP L.
"Вы должны точно знать, сколько мужчин-украинцев получают здесь социальную помощь. Или вы не хотите называть точные цифры?" — отметил German Michael.
"Водители габаритных внедорожников и роскошных лимузинов с украинскими номерами, которые колесят по всей Западной Европе, как правило, мужчины всех возрастов", — прокомментировал frank s.
"Я думал, что украинцы защищают себя и нас. А теперь выясняется, что многие из них просто сбежали. Серьезно?" — отметил Bernd H.
Ранее в Германии столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.
Улица перед зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:34
Германия подошла к границе своих возможностей по приему беженцев
 
В миреУкраинаГерманияЗападная ЕвропаМВД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала