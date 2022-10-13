https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823715974.html
Совбез Белоруссии заверил, что мобилизации в стране не планируется
Совбез Белоруссии заверил, что мобилизации в стране не планируется - РИА Новости, 13.10.2022
Совбез Белоруссии заверил, что мобилизации в стране не планируется
В Белоруссии не ожидается мобилизация, все мероприятия военной составляющей, проводимые в республике, абсолютно плановые, передает госагентство Белта со ссылкой РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:07
2022-10-13T14:07
2022-10-13T14:20
в мире
белоруссия
александр вольфович
вооруженные силы белоруссии
совет безопасности белоруссии
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. В Белоруссии не ожидается мобилизация, все мероприятия военной составляющей, проводимые в республике, абсолютно плановые, передает госагентство Белта со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. В четверг прошла встреча с работниками "Беларуськалия". "Общаясь с коллективом, Вольфович заявил, что никакой мобилизации в Беларуси не планируется", - передает агентство."Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали", - сказал госсекретарь белорусского совбеза.Вольфович добавил, что белорусская армия небольшая, компактная, она предназначена для того, чтобы локализовать "те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей".
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр вольфович, вооруженные силы белоруссии, совет безопасности белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Вооруженные силы Белоруссии, Совет Безопасности Белоруссии
14:07 13.10.2022 (обновлено: 14:20 13.10.2022)
Совбез Белоруссии заверил, что мобилизации в стране не планируется
Совбез Белоруссии назвал призывные мероприятия плановыми и не связанными с мобилизацией
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. В Белоруссии не ожидается мобилизация, все мероприятия военной составляющей, проводимые в республике, абсолютно плановые, передает госагентство Белта со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. В четверг прошла встреча с работниками "Беларуськалия
". "Общаясь с коллективом, Вольфович заявил, что никакой мобилизации в Беларуси не планируется", - передает агентство.
"Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали", - сказал госсекретарь белорусского совбеза.
Вольфович добавил, что белорусская армия небольшая, компактная, она предназначена для того, чтобы локализовать "те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей".