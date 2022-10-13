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Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия - РИА Новости, 13.10.2022
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Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия
Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия - РИА Новости, 13.10.2022
Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск воевать не будет, если не будет нарушена госграница, "вот тогда дадим отпор". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:56
2022-10-13T12:10
белоруссия
в мире
александр вольфович
совет безопасности белоруссии
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск воевать не будет, если не будет нарушена госграница, "вот тогда дадим отпор"."К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор", - приводит слова Вольфовича в четверг агентство Белта.Он подчеркнул, что "Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт". "Политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает", - констатировал госсекретарь. Как отметил Вольфович, президент Белоруссии на жестком контроле держит обстановку, складывающуюся вокруг страны. "К сожалению, она характеризуется тенденциями к обострению. Не всем нравится, что в центре Европы существует такой уголок безопасности, мира, созидания, как Республика Беларусь. Беларусь никому не предъявляла никаких претензий, не заявляет о каких-то территориальных претензиях. Но, к сожалению, наши соседи, которых не выбирают, - и поляки, и литовцы, и украинцы - в последнее время все больше и больше с недоброжелательными намерениями относятся к тому, что происходит на территории нашей республики", - сказал он.В сегодняшней обстановке силовой блок Белоруссии предпринимает все меры, чтобы обстановка в республике была стабильной, чтобы исключить возможность деструктивным силам ее дестабилизировать, добавил госсекретарь.
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
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белоруссия, в мире, александр вольфович, совет безопасности белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Вольфович, Совет Безопасности Белоруссии
11:56 13.10.2022 (обновлено: 12:10 13.10.2022)
 
Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия

Совбез Белоруссии заявил, что Минск будет воевать только при нарушении госграницы

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск воевать не будет, если не будет нарушена госграница, "вот тогда дадим отпор".
"К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор", - приводит слова Вольфовича в четверг агентство Белта.
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Он подчеркнул, что "Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт". "Политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает", - констатировал госсекретарь.
Как отметил Вольфович, президент Белоруссии на жестком контроле держит обстановку, складывающуюся вокруг страны. "К сожалению, она характеризуется тенденциями к обострению. Не всем нравится, что в центре Европы существует такой уголок безопасности, мира, созидания, как Республика Беларусь. Беларусь никому не предъявляла никаких претензий, не заявляет о каких-то территориальных претензиях. Но, к сожалению, наши соседи, которых не выбирают, - и поляки, и литовцы, и украинцы - в последнее время все больше и больше с недоброжелательными намерениями относятся к тому, что происходит на территории нашей республики", - сказал он.
В сегодняшней обстановке силовой блок Белоруссии предпринимает все меры, чтобы обстановка в республике была стабильной, чтобы исключить возможность деструктивным силам ее дестабилизировать, добавил госсекретарь.
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