https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823625299.html
В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники
В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники - РИА Новости, 13.10.2022
В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники
Студент одного из белорусских вузов обвиняется в содействии экстремизму за передачу видео движения военной техники Telegram-каналу, признанному в республике... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:17
2022-10-13T11:17
2022-10-13T11:17
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Студент одного из белорусских вузов обвиняется в содействии экстремизму за передачу видео движения военной техники Telegram-каналу, признанному в республике экстремистским, сообщил в четверг СК Белоруссии."Очередным фигурантом уголовного дела за преступления против государства стал 19-летний студент одного из белорусских университетов… В феврале 2022 года молодой человек, используя свой мобильный телефон, осуществил видеосъемку военной техники, двигавшейся вблизи города Марьина Горка. После этого намеренно подписался на один из экстремистских Telegram-каналов и переслал сделанное видео в его чат, также признанный экстремистским", - говорится в сообщении на сайте СК.По информации ведомства, действия фигуранта квалифицированы следствием по статьям "участие в экстремистском формировании" и "содействие экстремистской деятельности", ему грозит до шести лет лишения свободы. С санкции прокурора к студенту применена мера пресечения в виде заключения под стражу."В ходе допроса молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что знал о том, что указанные информационные ресурсы признаны экстремистскими, но не подозревал об уголовной ответственности за такого рода деятельность", - отметили в СК.
https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники
В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники Telegram-каналу
МИНСК, 13 окт – РИА Новости.
Студент одного из белорусских вузов обвиняется в содействии экстремизму за передачу видео движения военной техники Telegram-каналу, признанному в республике экстремистским, сообщил
в четверг СК Белоруссии.
"Очередным фигурантом уголовного дела за преступления против государства стал 19-летний студент одного из белорусских университетов… В феврале 2022 года молодой человек, используя свой мобильный телефон, осуществил видеосъемку военной техники, двигавшейся вблизи города Марьина Горка. После этого намеренно подписался на один из экстремистских Telegram-каналов и переслал сделанное видео в его чат, также признанный экстремистским", - говорится в сообщении на сайте СК.
По информации ведомства, действия фигуранта квалифицированы следствием по статьям "участие в экстремистском формировании" и "содействие экстремистской деятельности", ему грозит до шести лет лишения свободы. С санкции прокурора к студенту применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе допроса молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что знал о том, что указанные информационные ресурсы признаны экстремистскими, но не подозревал об уголовной ответственности за такого рода деятельность", - отметили в СК.