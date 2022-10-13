https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823625299.html

В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники

В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники - РИА Новости, 13.10.2022

В Белоруссии студента обвинили в экстремизме за слив видео военной техники

Студент одного из белорусских вузов обвиняется в содействии экстремизму за передачу видео движения военной техники Telegram-каналу, признанному в республике... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:17

2022-10-13T11:17

2022-10-13T11:17

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Студент одного из белорусских вузов обвиняется в содействии экстремизму за передачу видео движения военной техники Telegram-каналу, признанному в республике экстремистским, сообщил в четверг СК Белоруссии."Очередным фигурантом уголовного дела за преступления против государства стал 19-летний студент одного из белорусских университетов… В феврале 2022 года молодой человек, используя свой мобильный телефон, осуществил видеосъемку военной техники, двигавшейся вблизи города Марьина Горка. После этого намеренно подписался на один из экстремистских Telegram-каналов и переслал сделанное видео в его чат, также признанный экстремистским", - говорится в сообщении на сайте СК.По информации ведомства, действия фигуранта квалифицированы следствием по статьям "участие в экстремистском формировании" и "содействие экстремистской деятельности", ему грозит до шести лет лишения свободы. С санкции прокурора к студенту применена мера пресечения в виде заключения под стражу."В ходе допроса молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что знал о том, что указанные информационные ресурсы признаны экстремистскими, но не подозревал об уголовной ответственности за такого рода деятельность", - отметили в СК.

https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), в мире