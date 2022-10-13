https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823589916.html
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
Отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:32
2022-10-13T09:32
2022-10-13T10:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий – пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси", - отметил белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом в Белоруссии. Такой же сценарий ранее был опробирован на Украине. "К чему всё это привело, мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле, в Казахстане", - добавил белорусский президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/belorussiya-1823536385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
09:32 13.10.2022 (обновлено: 10:03 13.10.2022)
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
Президент Лукашенко: за отказ от ядерного оружия Минску отплатили попытками дестабилизации