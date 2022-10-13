Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823589916.html
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
Отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:32
2022-10-13T10:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)."Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий – пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси", - отметил белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом в Белоруссии. Такой же сценарий ранее был опробирован на Украине. "К чему всё это привело, мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле, в Казахстане", - добавил белорусский президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/belorussiya-1823536385.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
09:32 13.10.2022 (обновлено: 10:03 13.10.2022)
 
Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Президент Лукашенко: за отказ от ядерного оружия Минску отплатили попытками дестабилизации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Отказавшись от ядерного оружия, Белоруссия получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий – пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом в Белоруссии. Такой же сценарий ранее был опробирован на Украине. "К чему всё это привело, мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле, в Казахстане", - добавил белорусский президент.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 21:45В мире
МИД Белоруссии: Минск не закроет глаза на скопление военных у границ страны
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала