Рейтинг@Mail.ru
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221013/argentina-1823805854.html
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов - РИА Новости, 13.10.2022
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов
Власти Аргентины ввели новый налог на доллар в размере 25 процентов для аргентинцев, отправляющихся за рубеж, следует из постановления налоговой службы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:42
2022-10-13T18:42
туризм
новости - туризм
туризм
аргентина
доллар
туристы
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1920x0_80_0_0_e7908ca0f15c3ff6f82f90e295c82c84.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт — РИА Новости. Власти Аргентины ввели новый налог на доллар в размере 25 процентов для аргентинцев, отправляющихся за рубеж, следует из постановления налоговой службы.В Аргентине существует параллельно несколько курсов обмена доллара. Есть официальный, купить который можно за 157 песо, есть "черный" рынок — это фактически обмен на улице, с рук, он составляет 289 песо. Также установлен курс для фондового рынка, для сельского хозяйства, для оплаты услуг интернет-платформ, например Netflix или Spotify, а есть и курс для аргентинских туристов, любящих ездить за границу. Их и заставят дополнительно потратиться.В результате билеты на самолет и экскурсии за границей, за которые аргентинцы будут платить банковскими карточками, обойдутся им по цене примерно 314 песо за доллар, что в два раза больше официального курса.Кроме того, дополнительный сбор коснется не только трат на заграничный туризм, но и приобретения предметов роскоши, например, дорогих машин, яхт, драгоценностей.Все эти меры правительство предпринимает для поддержания международных резервов, которые находятся на крайне низком уровне.Между тем пока сложно сказать, удержит ли новый налог на доллар аргентинцев, которые являются страстными поклонниками футбола, от поездки на чемпионат мира в Катар. После ЧМ в РФ многие граждане рассказывали, как их знакомые продали машины и даже дома, чтобы отправиться болеть за свою сборную в Россию.
https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_281:0:2218:1453_1920x0_80_0_0_7a2d67d0572948d2b61ed8622fb009a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, аргентина, доллар, туристы, налоги
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Аргентина, Доллар, туристы, Налоги
18:42 13.10.2022
 
Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов

Аргентина ввела налог на доллар для туристов за месяц до мундиаля в Катаре

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт — РИА Новости. Власти Аргентины ввели новый налог на доллар в размере 25 процентов для аргентинцев, отправляющихся за рубеж, следует из постановления налоговой службы.
В Аргентине существует параллельно несколько курсов обмена доллара. Есть официальный, купить который можно за 157 песо, есть "черный" рынок — это фактически обмен на улице, с рук, он составляет 289 песо. Также установлен курс для фондового рынка, для сельского хозяйства, для оплаты услуг интернет-платформ, например Netflix или Spotify, а есть и курс для аргентинских туристов, любящих ездить за границу. Их и заставят дополнительно потратиться.
В результате билеты на самолет и экскурсии за границей, за которые аргентинцы будут платить банковскими карточками, обойдутся им по цене примерно 314 песо за доллар, что в два раза больше официального курса.
Кроме того, дополнительный сбор коснется не только трат на заграничный туризм, но и приобретения предметов роскоши, например, дорогих машин, яхт, драгоценностей.
Все эти меры правительство предпринимает для поддержания международных резервов, которые находятся на крайне низком уровне.
Между тем пока сложно сказать, удержит ли новый налог на доллар аргентинцев, которые являются страстными поклонниками футбола, от поездки на чемпионат мира в Катар. После ЧМ в РФ многие граждане рассказывали, как их знакомые продали машины и даже дома, чтобы отправиться болеть за свою сборную в Россию.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00Туризм
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмАргентинаДоллартуристыНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала