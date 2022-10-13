https://ria.ru/20221013/argentina-1823805854.html

Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов

Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов - РИА Новости, 13.10.2022

Аргентина ввела налог на доллар для выезжающих из страны туристов

Власти Аргентины ввели новый налог на доллар в размере 25 процентов для аргентинцев, отправляющихся за рубеж, следует из постановления налоговой службы. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:42

2022-10-13T18:42

2022-10-13T18:42

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт — РИА Новости. Власти Аргентины ввели новый налог на доллар в размере 25 процентов для аргентинцев, отправляющихся за рубеж, следует из постановления налоговой службы.В Аргентине существует параллельно несколько курсов обмена доллара. Есть официальный, купить который можно за 157 песо, есть "черный" рынок — это фактически обмен на улице, с рук, он составляет 289 песо. Также установлен курс для фондового рынка, для сельского хозяйства, для оплаты услуг интернет-платформ, например Netflix или Spotify, а есть и курс для аргентинских туристов, любящих ездить за границу. Их и заставят дополнительно потратиться.В результате билеты на самолет и экскурсии за границей, за которые аргентинцы будут платить банковскими карточками, обойдутся им по цене примерно 314 песо за доллар, что в два раза больше официального курса.Кроме того, дополнительный сбор коснется не только трат на заграничный туризм, но и приобретения предметов роскоши, например, дорогих машин, яхт, драгоценностей.Все эти меры правительство предпринимает для поддержания международных резервов, которые находятся на крайне низком уровне.Между тем пока сложно сказать, удержит ли новый налог на доллар аргентинцев, которые являются страстными поклонниками футбола, от поездки на чемпионат мира в Катар. После ЧМ в РФ многие граждане рассказывали, как их знакомые продали машины и даже дома, чтобы отправиться болеть за свою сборную в Россию.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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