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В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html
В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса
В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.10.2022
В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса
Глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил о возможном росте антисемитских настроений этой зимой в стране, поскольку все больше людей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:37
2022-10-13T12:37
религия
германия
нижняя саксония
бранденбург
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил о возможном росте антисемитских настроений этой зимой в стране, поскольку все больше людей начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса."Я с большой тревогой наблюдаю возобновление тенденции к росту (поддержки) АдГ (правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии"), а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса", - заявил Шустер в интервью медиагруппе RND.По его словам, нынешнее развитие событий является "повторным доказательством того, что в нестабильные времена люди ищут пристанища у радикальных сил и упрощенной идеологии". Шустер отметил, что эту тенденцию подтверждают результаты выборов в ландтаг Нижней Саксонии, в ходе которых АдГ удалось удвоить свой результат по сравнению с прошлыми выборами, а также уровень поддержки в опросах земельной ассоциации АдГ в Бранденбурге.По мнению главы центрального совета евреев, когда речь идет о поиске виновных в кризисах и проблемах, в качестве козлов отпущения часто выбирают евреев."Я опасаюсь (возможного) роста антисемитизма зимой, я также вижу (в этом) опасность для нашего общества и демократии в целом", - заключил он.Ранее немецкое издание Focus сообщило, что в Тюрингии политик из партии АдГ Хольгер Винтерштайн, подвергшийся резкой критике из-за позирования на мемориале жертвам Холокоста в Берлине, подал в отставку с поста заместителя председателя региональной ассоциации в Зоннеберге.В воскресенье в федеральной земле Нижняя Саксония, которая занимает в Германии второе место по площади после Баварии, прошли выборы в земельный парламент - ландтаг. Согласно предварительным итогам, наибольшее количество голосов набрала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).При этом, согласно предварительным итогам подсчета голосов, представленным на официальном портале статистического ведомства Нижней Саксонии в понедельник, СДПГ получила 33,4% голосов, это на 3,5 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. ХДС поддержали 28,1% избирателей (на 5,5 процентных пункта ниже, чем в 2017 году), Зеленых - 14,5% (на 5,8 процентных пункта больше, чем в 2017 году), СвДП - 4,7% (на 2,8 процентных пункта меньше), АдГ - 10,9% (это на 4,7 процентных пункта больше, чем в 2017 году), Левых - 2,7% (на 1,9 процентных пункта меньше).
https://ria.ru/20221004/sud-1821384151.html
https://ria.ru/20220127/antisemitizm-1769844975.html
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германия, нижняя саксония, бранденбург, хдс/хсс
Религия, Германия, Нижняя Саксония, Бранденбург, ХДС/ХСС
12:37 13.10.2022
 
В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса

В еврейской общине Германии боятся всплеска антисемитизма из-за энергетического кризиса

CC BY-SA 4.0 / Allexkoch / Синагога в немецком городе Галле
Синагога в немецком городе Галле - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Allexkoch /
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил о возможном росте антисемитских настроений этой зимой в стране, поскольку все больше людей начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса.
"Я с большой тревогой наблюдаю возобновление тенденции к росту (поддержки) АдГ (правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии"), а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса", - заявил Шустер в интервью медиагруппе RND.
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По его словам, нынешнее развитие событий является "повторным доказательством того, что в нестабильные времена люди ищут пристанища у радикальных сил и упрощенной идеологии". Шустер отметил, что эту тенденцию подтверждают результаты выборов в ландтаг Нижней Саксонии, в ходе которых АдГ удалось удвоить свой результат по сравнению с прошлыми выборами, а также уровень поддержки в опросах земельной ассоциации АдГ в Бранденбурге.
По мнению главы центрального совета евреев, когда речь идет о поиске виновных в кризисах и проблемах, в качестве козлов отпущения часто выбирают евреев.
"Я опасаюсь (возможного) роста антисемитизма зимой, я также вижу (в этом) опасность для нашего общества и демократии в целом", - заключил он.
Ранее немецкое издание Focus сообщило, что в Тюрингии политик из партии АдГ Хольгер Винтерштайн, подвергшийся резкой критике из-за позирования на мемориале жертвам Холокоста в Берлине, подал в отставку с поста заместителя председателя региональной ассоциации в Зоннеберге.
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В воскресенье в федеральной земле Нижняя Саксония, которая занимает в Германии второе место по площади после Баварии, прошли выборы в земельный парламент - ландтаг. Согласно предварительным итогам, наибольшее количество голосов набрала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
При этом, согласно предварительным итогам подсчета голосов, представленным на официальном портале статистического ведомства Нижней Саксонии в понедельник, СДПГ получила 33,4% голосов, это на 3,5 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. ХДС поддержали 28,1% избирателей (на 5,5 процентных пункта ниже, чем в 2017 году), Зеленых - 14,5% (на 5,8 процентных пункта больше, чем в 2017 году), СвДП - 4,7% (на 2,8 процентных пункта меньше), АдГ - 10,9% (это на 4,7 процентных пункта больше, чем в 2017 году), Левых - 2,7% (на 1,9 процентных пункта меньше).
 
РелигияГерманияНижняя СаксонияБранденбургХДС/ХСС
 
 
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