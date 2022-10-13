https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html

В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса

В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.10.2022

В Германии опасаются роста антисемитизма из-за энергокризиса

Глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил о возможном росте антисемитских настроений этой зимой в стране, поскольку все больше людей... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:37

2022-10-13T12:37

2022-10-13T12:37

религия

германия

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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил о возможном росте антисемитских настроений этой зимой в стране, поскольку все больше людей начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса."Я с большой тревогой наблюдаю возобновление тенденции к росту (поддержки) АдГ (правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии"), а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса", - заявил Шустер в интервью медиагруппе RND.По его словам, нынешнее развитие событий является "повторным доказательством того, что в нестабильные времена люди ищут пристанища у радикальных сил и упрощенной идеологии". Шустер отметил, что эту тенденцию подтверждают результаты выборов в ландтаг Нижней Саксонии, в ходе которых АдГ удалось удвоить свой результат по сравнению с прошлыми выборами, а также уровень поддержки в опросах земельной ассоциации АдГ в Бранденбурге.По мнению главы центрального совета евреев, когда речь идет о поиске виновных в кризисах и проблемах, в качестве козлов отпущения часто выбирают евреев."Я опасаюсь (возможного) роста антисемитизма зимой, я также вижу (в этом) опасность для нашего общества и демократии в целом", - заключил он.Ранее немецкое издание Focus сообщило, что в Тюрингии политик из партии АдГ Хольгер Винтерштайн, подвергшийся резкой критике из-за позирования на мемориале жертвам Холокоста в Берлине, подал в отставку с поста заместителя председателя региональной ассоциации в Зоннеберге.В воскресенье в федеральной земле Нижняя Саксония, которая занимает в Германии второе место по площади после Баварии, прошли выборы в земельный парламент - ландтаг. Согласно предварительным итогам, наибольшее количество голосов набрала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).При этом, согласно предварительным итогам подсчета голосов, представленным на официальном портале статистического ведомства Нижней Саксонии в понедельник, СДПГ получила 33,4% голосов, это на 3,5 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. ХДС поддержали 28,1% избирателей (на 5,5 процентных пункта ниже, чем в 2017 году), Зеленых - 14,5% (на 5,8 процентных пункта больше, чем в 2017 году), СвДП - 4,7% (на 2,8 процентных пункта меньше), АдГ - 10,9% (это на 4,7 процентных пункта больше, чем в 2017 году), Левых - 2,7% (на 1,9 процентных пункта меньше).

https://ria.ru/20221004/sud-1821384151.html

https://ria.ru/20220127/antisemitizm-1769844975.html

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германия, нижняя саксония, бранденбург, хдс/хсс