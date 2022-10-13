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США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/amerikanets-1823866744.html
США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе
США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2022
США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе
Госдеп подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:12
2022-10-13T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
северодонецк
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Госдеп подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе.Там отметили, что ведомство на связи с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.По данным американских СМИ, на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений скончался 34 летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. В 2007-1009 годах он служил в Ираке, у него осталось пятеро детей.
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донбасс
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в мире, донбасс, северодонецк, государственный департамент сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Северодонецк, Государственный департамент США, США
22:12 13.10.2022
 
США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе

Госдеп подтвердил очередной случай гибели американца в Донбассе

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Госдеп подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США", - сообщили РИА Новости в государственном департаменте.
Там отметили, что ведомство на связи с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.
По данным американских СМИ, на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений скончался 34 летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. В 2007-1009 годах он служил в Ираке, у него осталось пятеро детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСеверодонецкГосударственный департамент СШАСША
 
 
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