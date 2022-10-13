https://ria.ru/20221013/amerikanets-1823866744.html

США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе

США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2022

США подтвердили очередной случай гибели американца в Донбассе

Госдеп подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:12

2022-10-13T22:12

2022-10-13T22:12

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Госдеп подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе.Там отметили, что ведомство на связи с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.По данным американских СМИ, на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений скончался 34 летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. В 2007-1009 годах он служил в Ираке, у него осталось пятеро детей.

https://ria.ru/20221012/naemniki-1823336238.html

донбасс

северодонецк

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в мире, донбасс, северодонецк, государственный департамент сша, сша