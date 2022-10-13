https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581551.html
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из острейших вызовов безопасности
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из острейших вызовов безопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из острейших вызовов безопасности
Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, после присутствия США страна оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:39
2022-10-13T08:39
2022-10-13T08:51
афганистан
владимир путин
в мире
россия
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, после присутствия США страна оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы терроризма, заявил президент России Владимир Путин в четверг."К сожалению, одним из острейших вызовов безопасности для нашего региона по-прежнему остается Афганистан. Об этом коллеги уже говорили сегодня. Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", - сказал он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, владимир путин, в мире, россия
Афганистан, Владимир Путин, В мире, Россия
08:39 13.10.2022 (обновлено: 08:51 13.10.2022)
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из острейших вызовов безопасности
Путин: одним острейших вызовов безопасности остается Афганистан