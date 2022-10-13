https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность - РИА Новости, 13.10.2022
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
в мире
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 13 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.Заседание прошло в минобороны Абхазии."В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", - говорится в сообщении.В ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка. Были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.
https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823715974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аслан бжания, абхазия
В мире, Аслан Бжания, Абхазия
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии Бжания приказал усилить мобилизационную готовность
СУХУМ, 13 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
Заседание прошло в минобороны Абхазии
.
"В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", - говорится в сообщении.
В ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка. Были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.