Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность - РИА Новости, 13.10.2022
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность
Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:15
2022-10-13T14:15
в мире
аслан бжания
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569072786_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_7266f0cfff0bea1361ab9825a15e64ac.jpg
СУХУМ, 13 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.Заседание прошло в минобороны Абхазии."В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", - говорится в сообщении.В ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка. Были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.
https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823715974.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569072786_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_75ae89adc374eb6b6e5b1052d844fa99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аслан бжания, абхазия
В мире, Аслан Бжания, Абхазия
14:15 13.10.2022
 
Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность

Президент Абхазии Бжания приказал усилить мобилизационную готовность

© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
Заседание прошло в минобороны Абхазии.
"В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", - говорится в сообщении.
В ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка. Были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:07
Совбез Белоруссии заверил, что мобилизации в стране не планируется
 
В миреАслан БжанияАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала