https://ria.ru/20221013/abkhaziya-1823719531.html

Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность

Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность - РИА Новости, 13.10.2022

Президент Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность

Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:15

2022-10-13T14:15

2022-10-13T14:15

в мире

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 13 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, обеспечивающей безопасность и оборону страны, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.Заседание прошло в минобороны Абхазии."В ходе заседания главнокомандующий Вооруженными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", - говорится в сообщении.В ходе заседания обсуждалась военно-политическая обстановка. Были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и другие.

https://ria.ru/20221013/belorussiya-1823715974.html

абхазия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аслан бжания, абхазия