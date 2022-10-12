https://ria.ru/20221012/zhkkh-1823386563.html

Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть

Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 12.10.2022

Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть

Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:45

2022-10-12T14:45

2022-10-12T14:45

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на треть, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю в ЦУР Подмосковья поступило 10,8 тысяч заявок, из которых 6,4 тысяч перешли в статус выполненных. Наибольшее количество поступило по категориям отопления и уборки подъездов."По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 30%. В целом заявок стало меньше в 53 городских округах", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Оформить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через региональный портал. Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.

https://ria.ru/20221012/kompensatsiya-1823354345.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

жкх, московская область (подмосковье), госжилинспекция