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Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 12.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221012/zhkkh-1823386563.html
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 12.10.2022
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на треть, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю в ЦУР Подмосковья поступило 10,8 тысяч заявок, из которых 6,4 тысяч перешли в статус выполненных. Наибольшее количество поступило по категориям отопления и уборки подъездов."По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 30%. В целом заявок стало меньше в 53 городских округах", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Оформить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через региональный портал. Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
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жкх, московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция
14:45 12.10.2022
 

Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть

© РИА Новости / Фонд капитального ремонта МосквыРемонт в подъезде дома - объекта культурного наследия
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Фонд капитального ремонта Москвы
Ремонт в подъезде дома - объекта культурного наследия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на треть, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю в ЦУР Подмосковья поступило 10,8 тысяч заявок, из которых 6,4 тысяч перешли в статус выполненных. Наибольшее количество поступило по категориям отопления и уборки подъездов.
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"По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 30%. В целом заявок стало меньше в 53 городских округах", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
Оформить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через региональный портал. Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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