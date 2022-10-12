https://ria.ru/20221012/zhkkh-1823386563.html
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть - РИА Новости, 12.10.2022
Количество обращений по вопросам ЖКХ в Подмосковье сократилось на треть
Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803138796_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb7a65cee2e61aced4e222c603e7d661.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшей недели сократилось на треть, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю в ЦУР Подмосковья поступило 10,8 тысяч заявок, из которых 6,4 тысяч перешли в статус выполненных. Наибольшее количество поступило по категориям отопления и уборки подъездов."По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 30%. В целом заявок стало меньше в 53 городских округах", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Оформить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через региональный портал. Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
https://ria.ru/20221012/kompensatsiya-1823354345.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803138796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3db120980698181bcb013d8ee268f541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция