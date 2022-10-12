03:09 12.10.2022 (обновлено: 03:11 12.10.2022)
Роспотребнадзор посоветовал соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза
Роспотребнадзор посоветовал тщательно соблюдать личную гигиену для избежания сальмонеллеза
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для снижения рисков заболевания сальмонеллезом следует тщательно мыть руки с мылом, пить кипяченую или бутилированную воду, подвергать термической обработке мясо, яйца и морепродукты, а также не оставлять надолго приготовленную пищу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что тридцать человек госпитализированы после вспышки кишечной инфекции на заводе "Континенталь" и на стройке кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, у части из них выявлен сальмонеллез; состояние людей оценивается как средней степени тяжести.
"Основные меры индивидуальной профилактики сальмонеллезной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и после пользования туалетом",- говорится в сообщении.
Кроме того, перед употреблением свежие овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а воду употреблять только бутилированную или кипячёную, уточнили в ведомстве.
Для профилактики сальмоноллеза мясо крупного рогатого скота, птицы, яйца и морепродукты необходимо подвергать термической обработке и не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа, отмечается в материале.
Помимо этого, для снижения рисков заболевания при обработке сырых продуктов следует пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Сальмонеллез – широко распространенная инфекция, вызываемая различными серологическими вариантами бактерий рода Salmonella. Заболеваемость им в последние годы в России снижается, так в 2021 году по сравнению с 2020 показатель достоверно не изменился и составил 13,61 на 100 тысяч населения, а в январе-августе 2022 года - 11,17, пояснили в ведомстве.