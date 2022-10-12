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Роспотребнадзор посоветовал соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза

Роспотребнадзор посоветовал соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза - РИА Новости, 12.10.2022

Роспотребнадзор посоветовал соблюдать гигиену для избежания сальмонеллеза

Для снижения рисков заболевания сальмонеллезом следует тщательно мыть руки с мылом, пить кипяченую или бутилированную воду, подвергать термической обработке... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:09

2022-10-12T03:09

2022-10-12T03:11

общество

калуга

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для снижения рисков заболевания сальмонеллезом следует тщательно мыть руки с мылом, пить кипяченую или бутилированную воду, подвергать термической обработке мясо, яйца и морепродукты, а также не оставлять надолго приготовленную пищу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что тридцать человек госпитализированы после вспышки кишечной инфекции на заводе "Континенталь" и на стройке кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, у части из них выявлен сальмонеллез; состояние людей оценивается как средней степени тяжести.Кроме того, перед употреблением свежие овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а воду употреблять только бутилированную или кипячёную, уточнили в ведомстве.Для профилактики сальмоноллеза мясо крупного рогатого скота, птицы, яйца и морепродукты необходимо подвергать термической обработке и не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа, отмечается в материале.Помимо этого, для снижения рисков заболевания при обработке сырых продуктов следует пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Сальмонеллез – широко распространенная инфекция, вызываемая различными серологическими вариантами бактерий рода Salmonella. Заболеваемость им в последние годы в России снижается, так в 2021 году по сравнению с 2020 показатель достоверно не изменился и составил 13,61 на 100 тысяч населения, а в январе-августе 2022 года - 11,17, пояснили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220923/ospa-1818998483.html

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общество, калуга, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье