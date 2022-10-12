https://ria.ru/20221012/zaporozhe-1823264183.html

Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева Запорожье слышны взрывы

Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева Запорожье слышны взрывы - РИА Новости, 12.10.2022

Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева Запорожье слышны взрывы

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в областном центре - Запорожье, временно находящемся под контролем режима... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:37

2022-10-12T01:37

2022-10-12T01:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в областном центре - Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, с 23.57 слышны взрывы.Он добавил, что слышна была работа ПВО, а также в нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма. Кроме того, есть перебои с электричеством.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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