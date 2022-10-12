https://ria.ru/20221012/zakupki-1823485283.html

В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации

В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации - РИА Новости, 12.10.2022

В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:04

2022-10-12T18:04

2022-10-12T18:04

специальная военная операция на украине

экономика

алексей лавров

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО).Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения условий государственных контрактов в сфере строительства на госконтракты на выполнение работ по геологическому изучению недр.Речь идет о двух нововведениях: во-первых, разрешается в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном там речь идет о федеральном правительстве - увеличить стоимость контракта до 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Комитет по экономполитике в среду поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об утверждении правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции.Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.Помимо этого, поправками разрешается осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва, а также уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 18 октября.

https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html

https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, алексей лавров, россия, госдума рф