https://ria.ru/20221012/zakupki-1823485283.html
В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации
В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации - РИА Новости, 12.10.2022
В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:04
2022-10-12T18:04
2022-10-12T18:04
специальная военная операция на украине
экономика
алексей лавров
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО).Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения условий государственных контрактов в сфере строительства на госконтракты на выполнение работ по геологическому изучению недр.Речь идет о двух нововведениях: во-первых, разрешается в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном там речь идет о федеральном правительстве - увеличить стоимость контракта до 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Комитет по экономполитике в среду поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об утверждении правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции.Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.Помимо этого, поправками разрешается осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва, а также уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 18 октября.
https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алексей лавров, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Алексей Лавров, Россия, Госдума РФ
В ГД одобрили поправки о закупках для спецоперации
В Госдуме одобрили поправки о закупках у единственного поставщика для спецоперации
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО).
Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения условий государственных контрактов в сфере строительства на госконтракты на выполнение работ по геологическому изучению недр.
Речь идет о двух нововведениях: во-первых, разрешается в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном там речь идет о федеральном правительстве - увеличить стоимость контракта до 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров
.
Комитет по экономполитике в среду поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об утверждении правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции.
Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.
Помимо этого, поправками разрешается осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва, а также уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 18 октября.