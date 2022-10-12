https://ria.ru/20221012/zakonodatelstvo-1823508517.html

ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах

ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022

ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах

"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:14

2022-10-12T19:14

2022-10-12T19:14

анна кузнецова

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

единая россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах", - сказано в сообщении.Отмечается, что для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться."Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего, - это оформление документов. Юридические центры "Единой России" на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах "Единой России" люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета ЕР, главы партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой на совещании по видео-конференц-связи с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске.По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе "Единой России". Особого внимания требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью."Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях - ред.) в рамках гуманитарной миссии "Единой России", - отметила замсекретаря.Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.Еще одно направление - пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года, уточнили в партии.

https://ria.ru/20221012/minzdrav-1823392633.html

https://ria.ru/20221008/koridor-1822421713.html

https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

анна кузнецова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия