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ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
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ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:14
2022-10-12T19:14
анна кузнецова
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
единая россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах", - сказано в сообщении.Отмечается, что для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться."Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего, - это оформление документов. Юридические центры "Единой России" на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах "Единой России" люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета ЕР, главы партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой на совещании по видео-конференц-связи с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске.По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе "Единой России". Особого внимания требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью."Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях - ред.) в рамках гуманитарной миссии "Единой России", - отметила замсекретаря.Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.Еще одно направление - пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года, уточнили в партии.
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анна кузнецова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия
Анна Кузнецова, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия
19:14 12.10.2022
 
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах

"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в корпусе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться.
"Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего, - это оформление документов. Юридические центры "Единой России" на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах "Единой России" люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета ЕР, главы партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой на совещании по видео-конференц-связи с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске.
По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе "Единой России". Особого внимания требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью.
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"Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях - ред.) в рамках гуманитарной миссии "Единой России", - отметила замсекретаря.
Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.
Еще одно направление - пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года, уточнили в партии.
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Анна КузнецоваРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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