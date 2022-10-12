https://ria.ru/20221012/zakonodatelstvo-1823508517.html
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах - РИА Новости, 12.10.2022
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:14
2022-10-12T19:14
2022-10-12T19:14
анна кузнецова
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
единая россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах", - сказано в сообщении.Отмечается, что для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться."Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего, - это оформление документов. Юридические центры "Единой России" на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах "Единой России" люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета ЕР, главы партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой на совещании по видео-конференц-связи с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске.По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе "Единой России". Особого внимания требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью."Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях - ред.) в рамках гуманитарной миссии "Единой России", - отметила замсекретаря.Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.Еще одно направление - пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года, уточнили в партии.
https://ria.ru/20221012/minzdrav-1823392633.html
https://ria.ru/20221008/koridor-1822421713.html
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия
Анна Кузнецова, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия
ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства в новых регионах России, до интеграции уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий, сообщили
в пресс-службе партии.
"Единая Россия" примет участие в интеграции законодательства новых субъектов РФ. Вопросы социального обеспечения жителей ЛНР
и ДНР
, Запорожской и Херсонской областей
являются основной темой обращений в юридические центры партии в новых регионах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для интеграции социального законодательства новых регионов России уже разрабатываются законопроекты, которые учитывают особенности территорий. Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться.
"Сегодня можно сделать вывод о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди чаще всего, - это оформление документов. Юридические центры "Единой России" на территориях подтверждают это. Мы понимаем, что вопросов по оформлению документов, созданию соответствующей нормативной базы будет много. Но помощь людям и семьям нужно оказывать уже сейчас. В некоторых гуманитарных центрах "Единой России" люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета ЕР, главы партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой
на совещании по видео-конференц-связи с профильными ведомствами новых субъектов РФ в Луганске
.
По ее словам, помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе "Единой России". Особого внимания требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью.
"Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях - ред.) в рамках гуманитарной миссии "Единой России", - отметила замсекретаря.
Отдельно, по ее словам, будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.
Еще одно направление - пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года, уточнили в партии.