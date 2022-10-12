Захарова прокомментировала санкции Японии против России
Официальный представитель МИД России Захарова: санкции Японии против России незаконны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введенные Японией в отношении России санкции, включая запрет на поставки в РФ материалов, "имеющих отношение к производству химического оружия", незаконные, такие шаги вызывают недоумение и не останутся без адекватного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Япония, беспрекословно следуя в русле антироссийского курса Запада, ввела новые односторонние незаконные санкции в отношении нашей страны, включая запрет на поставки в Россию материалов, "имеющих отношение к производству химического оружия", - цитируются слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Представитель российского МИД отметила недоумение из-за того, что такую "заботу" о недопустимости производства и распространения ОМУ в отношении страны, с 1997 года являющейся участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью утилизировавшего его запасы, проявляет государство, до сих пор не утилизировавшее по прошествии 70 лет огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР.
"Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731. Что касается упомянутого очередного "пакета" рестрикций, то этот недружественный шаг администрации Фумио Кисиды (премьер-министр Японии - ред.), как и все предыдущие, не останется без адекватного ответа", - резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против девяти российских компаний. Новый санкционный список включает Центр военно-спортивной подготовки "Русичи", государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", холдинг "Росэлектроника", концерн "Калашников", АО "ОДК-Климов", судостроительный завод в Крыму "Море", предприятие радиоэлектронного комплекса России концерн "Созвездие", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК"), судостроительный завод в Калининграде "Янтарь".
В пятницу вступил в силу запрет на экспорт в Россию 89 наименований товаров и материалов, связанных с химическим оружием. Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование.
Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.
Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человек из России, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.