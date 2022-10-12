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Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823310130.html
Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий
Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий
Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:05
2022-10-12T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
евгений балицкий
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, продолжаются обстрелы Энергодара, территорий, прилегающих к Запорожской АЭС."Противник продолжает обстрелы, у нас более 30 прилетов фиксируется вокруг территории станции", - сообщил врио губернатора.
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запорожская область
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в мире, запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:05 12.10.2022 (обновлено: 11:26 12.10.2022)
 
Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий

Балицкий: украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, продолжаются обстрелы Энергодара, территорий, прилегающих к Запорожской АЭС.
"Противник продолжает обстрелы, у нас более 30 прилетов фиксируется вокруг территории станции", - сообщил врио губернатора.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:34Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили об активизации украинских ДРГ в регионе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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