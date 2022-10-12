https://ria.ru/20221012/zaes-1823310130.html

Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий

Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий

Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:05

2022-10-12T11:05

2022-10-12T11:26

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, но российские военные дают отпор, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, продолжаются обстрелы Энергодара, территорий, прилегающих к Запорожской АЭС."Противник продолжает обстрелы, у нас более 30 прилетов фиксируется вокруг территории станции", - сообщил врио губернатора.

https://ria.ru/20221011/zaporozhe-1823011575.html

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Кирилл Волков

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