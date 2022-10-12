https://ria.ru/20221012/yod-1823519990.html

Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки

Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки - РИА Новости, 12.10.2022

Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки

Нехватка препаратов йода в аптеках Финляндии, возникшая во вторник после обновленной рекомендации минсоцздрава, произошла в том числе по причине дефицита... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:15

2022-10-12T20:15

2022-10-12T20:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Нехватка препаратов йода в аптеках Финляндии, возникшая во вторник после обновленной рекомендации минсоцздрава, произошла в том числе по причине дефицита упаковки для таблеток, сообщает в среду общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Йод в таблетках имеется у изготовителей, но ожидается поставка упаковочного материала. Как только таблетки будут запакованы и доставлены в аптеки, они станут доступны для потребителей. По оценкам, это займет несколько недель", - рассказала телекомпании представитель ассоциации аптек Шарлотта Сандлер.Ранее во вторник Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности, рекомендуя приобрести препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.

https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html

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