https://ria.ru/20221012/yod-1823519990.html
Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки
Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки - РИА Новости, 12.10.2022
Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки
Нехватка препаратов йода в аптеках Финляндии, возникшая во вторник после обновленной рекомендации минсоцздрава, произошла в том числе по причине дефицита... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:15
2022-10-12T20:15
2022-10-12T20:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт - РИА Новости. Нехватка препаратов йода в аптеках Финляндии, возникшая во вторник после обновленной рекомендации минсоцздрава, произошла в том числе по причине дефицита упаковки для таблеток, сообщает в среду общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Йод в таблетках имеется у изготовителей, но ожидается поставка упаковочного материала. Как только таблетки будут запакованы и доставлены в аптеки, они станут доступны для потребителей. По оценкам, это займет несколько недель", - рассказала телекомпании представитель ассоциации аптек Шарлотта Сандлер.Ранее во вторник Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности, рекомендуя приобрести препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
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в мире, финляндия
Нехватка препаратов йода в Финляндии возникла из-за дефицита упаковки
Нехватка препаратов йода в финских аптеках возникла из-за дефицита упаковки для таблеток