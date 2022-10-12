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В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
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В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя
В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя - РИА Новости, 12.10.2022
В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя
Ниндзя, разноцветные плакаты с изображениями достопримечательностей, красочные костюмы и бесплатные информационные брошюры — так в Японии встречали гостей в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:11
2022-10-12T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
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окинава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Ниндзя, разноцветные плакаты с изображениями достопримечательностей, красочные костюмы и бесплатные информационные брошюры — так в Японии встречали гостей в аэропортах в первый день открытия страны для туристов.По данным японских СМИ, во многих воздушных гаванях зарубежных гостей приветствовали представители различных администраций и туроператоров. В частности, в международном аэропорту Кансай в префектуре Осака путешественников встречали ниндзя, облаченные в черное и красное одеяния. Они вручали туристам бесплатные информационные брошюры в тканевых сумках с названием префектуры Сига, которая знаменита своей деревней ниндзя.Рядом с ними представители туроператоров развернули большой красочный плакат, на котором красовалась надпись "Добро пожаловать в Кансай!".В аэропорту Окинавы гостей приветствовала Мисс Окинава.Оживление наблюдалось и в крупных торговых центрах по всей стране. Как сообщил телеканал NHK, многие магазины увеличили штат вдвое.С 11 октября был снят запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных путешественников, введенный в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого, граждане 68 стран вновь получили возможность посещать Страну восходящего солнца с краткосрочными поездками без визы.С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но лишь для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.Теперь же въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Тест на въезде отменен при условии отсутствия симптомов. Также гости не обязаны проходить карантин. Снят был и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч иностранцев в день.
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туризм, новости - туризм, япония, осака (город), окинава, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Япония, Осака (город), Окинава, Коронавирус COVID-19
15:11 12.10.2022
 
В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя

В Японии после снятия ограничений первых туристов в аэропорту встречали ниндзя

© Depositphotos / filedimageКосплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / filedimage
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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Ниндзя, разноцветные плакаты с изображениями достопримечательностей, красочные костюмы и бесплатные информационные брошюры — так в Японии встречали гостей в аэропортах в первый день открытия страны для туристов.
По данным японских СМИ, во многих воздушных гаванях зарубежных гостей приветствовали представители различных администраций и туроператоров. В частности, в международном аэропорту Кансай в префектуре Осака путешественников встречали ниндзя, облаченные в черное и красное одеяния. Они вручали туристам бесплатные информационные брошюры в тканевых сумках с названием префектуры Сига, которая знаменита своей деревней ниндзя.
Рядом с ними представители туроператоров развернули большой красочный плакат, на котором красовалась надпись "Добро пожаловать в Кансай!".
В аэропорту Окинавы гостей приветствовала Мисс Окинава.
Оживление наблюдалось и в крупных торговых центрах по всей стране. Как сообщил телеканал NHK, многие магазины увеличили штат вдвое.
С 11 октября был снят запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных путешественников, введенный в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого, граждане 68 стран вновь получили возможность посещать Страну восходящего солнца с краткосрочными поездками без визы.
С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но лишь для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.
Теперь же въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Тест на въезде отменен при условии отсутствия симптомов. Также гости не обязаны проходить карантин. Снят был и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч иностранцев в день.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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