https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823300553.html

В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя

В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя - РИА Новости, 12.10.2022

В Японии первых туристов в аэропорту встречали ниндзя

Ниндзя, разноцветные плакаты с изображениями достопримечательностей, красочные костюмы и бесплатные информационные брошюры — так в Японии встречали гостей в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:11

2022-10-12T15:11

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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Ниндзя, разноцветные плакаты с изображениями достопримечательностей, красочные костюмы и бесплатные информационные брошюры — так в Японии встречали гостей в аэропортах в первый день открытия страны для туристов.По данным японских СМИ, во многих воздушных гаванях зарубежных гостей приветствовали представители различных администраций и туроператоров. В частности, в международном аэропорту Кансай в префектуре Осака путешественников встречали ниндзя, облаченные в черное и красное одеяния. Они вручали туристам бесплатные информационные брошюры в тканевых сумках с названием префектуры Сига, которая знаменита своей деревней ниндзя.Рядом с ними представители туроператоров развернули большой красочный плакат, на котором красовалась надпись "Добро пожаловать в Кансай!".В аэропорту Окинавы гостей приветствовала Мисс Окинава.Оживление наблюдалось и в крупных торговых центрах по всей стране. Как сообщил телеканал NHK, многие магазины увеличили штат вдвое.С 11 октября был снят запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных путешественников, введенный в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого, граждане 68 стран вновь получили возможность посещать Страну восходящего солнца с краткосрочными поездками без визы.С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но лишь для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.Теперь же въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Тест на въезде отменен при условии отсутствия симптомов. Также гости не обязаны проходить карантин. Снят был и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч иностранцев в день.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, япония, осака (город), окинава, коронавирус covid-19