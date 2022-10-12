https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html
В Японии решили уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска
В Японии решили уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска - РИА Новости, 12.10.2022
В Японии решили уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:52
2022-10-12T04:52
2022-10-12T09:22
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япония
кагосима (префектура)
наука
в мире
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ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило агентство Киодо.По его данным, после пуска возникли проблемы, не позволившие провести нормальный полет.Старт "Эпсилона-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима состоялся в 09:50 утра (03:50 мск). Предыдущие пять запусков ракет "Эпсилон" увенчались успехом.Вскоре после запуска поступила информация, что "трансляция прекращается" без каких-либо объяснений. Это необычно для таких передач: стандартно они идут вплоть до вывода спутников на орбиту. Затем на экране появилась надпись, что трансляция закончена.Ракета несла восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число.Все пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" прошли успешно. Первый состоялся в 2013 году, второй — в конце 2016-го, третий — в январе 2018-го, четвертый — в январе 2019-го, пятый — в ноябре 2021-го.Япония планирует использовать малую ракету для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.
https://ria.ru/20221009/neft-1822556516.html
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земля, япония, кагосима (префектура), в мире
Земля, Япония, Кагосима (префектура), Наука, В мире
04:52 12.10.2022 (обновлено: 09:22 12.10.2022)
В Японии решили уничтожить ракету со спутниками вскоре после запуска
Японское аэрокосмическое агентство решило уничтожить ракету со спутниками после старта
ТОКИО, 12 окт — РИА Новости.
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило
агентство Киодо.
По его данным, после пуска возникли проблемы, не позволившие провести нормальный полет.
Старт "Эпсилона-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима
состоялся в 09:50 утра (03:50 мск). Предыдущие пять запусков ракет "Эпсилон" увенчались успехом.
Вскоре после запуска поступила информация, что "трансляция прекращается" без каких-либо объяснений. Это необычно для таких передач: стандартно они идут вплоть до вывода спутников на орбиту. Затем на экране появилась надпись, что трансляция закончена.
Ракета несла восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число.
Все пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" прошли успешно. Первый состоялся в 2013 году, второй — в конце 2016-го, третий — в январе 2018-го, четвертый — в январе 2019-го, пятый — в ноябре 2021-го.
Япония планирует использовать малую ракету для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.