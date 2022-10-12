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Выставка о краснокнижном снежном барсе откроется 22 октября в Третьяковке - РИА Новости, 12.10.2022
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Выставка о краснокнижном снежном барсе откроется 22 октября в Третьяковке
Выставка о краснокнижном снежном барсе откроется 22 октября в Третьяковке - РИА Новости, 12.10.2022
Выставка о краснокнижном снежном барсе откроется 22 октября в Третьяковке
Выставка-путешествие для всей семьи "Снежный барс. Увидеть и сохранить", приуроченная к Международному дню снежного барса, откроется 22 октября в Новой... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:07
2022-10-12T12:07
республика алтай
природа
животные
новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Выставка-путешествие для всей семьи "Снежный барс. Увидеть и сохранить", приуроченная к Международному дню снежного барса, откроется 22 октября в Новой Третьяковке на Крымском валу, сообщает пресс-служба ГТГ.Одна из главных целей выставки — привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса (ирбиса). В России он встречается на территории Алтая, Тывы, Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. В нашей стране осталось всего 75 особей, наиболее многочисленная группа обитает в Республике Алтай.Интерактивный выставочный проект предлагает зрителям стать участниками путешествия по Республике Алтай и Национальному парку "Сайлюгемский": познакомиться с уникальной природой и животным миром, культурой и традициями региона, а также узнать о снежном барсе, других краснокнижных животных и способах их защиты.На выставке будут представлены фантастические пейзажи Бориса Смирнова-Русецкого, графические и живописные работы алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, этнографические артефакты, документальные фотографии и работы современных художников. Зритель сможет окунуться в атмосферу мест обитания барса, подглядеть за барсом в естественной среде на видео, сделанных с помощью фотоловушек.В рамках подготовки к проекту совместно с Национальным парком "Сайлюгемский" была организована экспедиция по местам обитания снежного барса для художников. Участницы экспедиции— Екатерина Исаева, Маша Сомик и Ольга Шурыгина — создали объекты для выставки. Также в выставке примет участие художница Алина Глазун, которая создала для проекта серию объектов о важности защиты природы.Выставка организована Государственной Третьяковской галереей совместно с попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" при поддержке правительства Москвы и будет открыта для посещения по 10 января 2023 года.
https://ria.ru/20221004/altay-1821514152.html
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республика алтай, природа, животные, новая третьяковская галерея
Республика Алтай, природа, Животные, Новая Третьяковская галерея
12:07 12.10.2022
 

Выставка о краснокнижном снежном барсе откроется 22 октября в Третьяковке

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Выставка-путешествие для всей семьи "Снежный барс. Увидеть и сохранить", приуроченная к Международному дню снежного барса, откроется 22 октября в Новой Третьяковке на Крымском валу, сообщает пресс-служба ГТГ.
Одна из главных целей выставки — привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса (ирбиса). В России он встречается на территории Алтая, Тывы, Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. В нашей стране осталось всего 75 особей, наиболее многочисленная группа обитает в Республике Алтай.
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Интерактивный выставочный проект предлагает зрителям стать участниками путешествия по Республике Алтай и Национальному парку "Сайлюгемский": познакомиться с уникальной природой и животным миром, культурой и традициями региона, а также узнать о снежном барсе, других краснокнижных животных и способах их защиты.
На выставке будут представлены фантастические пейзажи Бориса Смирнова-Русецкого, графические и живописные работы алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, этнографические артефакты, документальные фотографии и работы современных художников. Зритель сможет окунуться в атмосферу мест обитания барса, подглядеть за барсом в естественной среде на видео, сделанных с помощью фотоловушек.
В рамках подготовки к проекту совместно с Национальным парком "Сайлюгемский" была организована экспедиция по местам обитания снежного барса для художников. Участницы экспедиции— Екатерина Исаева, Маша Сомик и Ольга Шурыгина — создали объекты для выставки. Также в выставке примет участие художница Алина Глазун, которая создала для проекта серию объектов о важности защиты природы.
Выставка организована Государственной Третьяковской галереей совместно с попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский" при поддержке правительства Москвы и будет открыта для посещения по 10 января 2023 года.
 
Республика АлтайприродаЖивотныеНовая Третьяковская галерея
 
 
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