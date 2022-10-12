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В Калужском заксобрании одобрили идею региональных выплат мобилизованным

В Калужском заксобрании одобрили идею региональных выплат мобилизованным - РИА Новости, 12.10.2022

В Калужском заксобрании одобрили идею региональных выплат мобилизованным

Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев поддержал решение губернатора о единовременной выплате в 100 тысяч рублей мобилизованным жителям РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:30

2022-10-12T17:30

2022-10-12T17:30

калужская область

калужская область

владислав шапша

частичная мобилизация в россии

общество

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КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости. Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев поддержал решение губернатора о единовременной выплате в 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона и уверен, что инициативу одобрят все фракции, сообщает пресс-служба Заксобрания.Ранее в среду в областном правительстве сообщили, что губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области. Инициатива губернатора будет рассмотрена на сессии заксобрания.Геннадий Новосельцев прокомментировал предлагаемую новую региональную меру."Несмотря на то, что санкции напрямую затронули экономику региона и сказались на поступлении доходов в бюджет области, в течение этой недели обсуждали с губернатором области Владиславом Шапшой, как изыскать возможность предоставления единовременных пособий мобилизованным калужанам… Законопроект о выплате 100 тысяч рублей будет внесен на ближайшее заседание сессии. Уверен, что его одобрят все фракции областного парламента, так как мы консолидировано выступаем по вопросу поддержки мобилизованных граждан и их семей", - цитирует Новосельцева пресс-служба областного Заксобрания.По словам спикера, 14 октября он планирует принять участие в Совете законодателей ЦФО, где будут рассматриваться вопросы оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям."Планирую на Совете законодателей поднять тему унификации выплат всем мобилизованным, так как несправедливо разделять их по региональному признаку. Все участники спецоперации должны быть в равных условиях и получать одинаковую поддержку из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с регионами", - подчеркнул Новосельцев.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823291404.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калужская область, владислав шапша, частичная мобилизация в россии, общество