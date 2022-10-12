https://ria.ru/20221012/vsu-1823400726.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ

Российские войска уничтожили с 24 февраля 480 украинских самолетов и вертолетов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:21

2022-10-12T15:21

2022-10-12T15:22

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля 480 украинских самолетов и вертолетов, сообщило в среду Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танка и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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