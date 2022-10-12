https://ria.ru/20221012/vsu-1823400726.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ
Российские войска уничтожили с 24 февраля 480 украинских самолетов и вертолетов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:22
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля 480 украинских самолетов и вертолетов, сообщило в среду Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танка и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
15:21 12.10.2022 (обновлено: 15:22 12.10.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 480 самолетов и вертолетов ВСУ, 5677 танков