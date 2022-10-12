https://ria.ru/20221012/vooruzheniya-1823507559.html

США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине

США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине - РИА Новости, 12.10.2022

США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине

США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:09

2022-10-12T19:09

2022-10-12T19:37

сша

украина

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

брюссель

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."По мере того как мы наращиваем долгосрочную поддержку Украины, критически важными остаются транспарентность и контроль. На сегодняшней встрече мы обсудили механизмы отчетности, которые использует Украина для того, чтобы в полной мере обеспечить отслеживаемость современных вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Вопрос обсуждался на очередной встрече доноров военной помощи Украине, в которой приняли участие представители примерно полусотни стран.

https://ria.ru/20221011/oruzhie-1823161369.html

сша

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, украина, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, брюссель