https://ria.ru/20221012/vooruzheniya-1823507559.html
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине - РИА Новости, 12.10.2022
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:09
2022-10-12T19:09
2022-10-12T19:37
сша
украина
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
брюссель
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."По мере того как мы наращиваем долгосрочную поддержку Украины, критически важными остаются транспарентность и контроль. На сегодняшней встрече мы обсудили механизмы отчетности, которые использует Украина для того, чтобы в полной мере обеспечить отслеживаемость современных вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Вопрос обсуждался на очередной встрече доноров военной помощи Украине, в которой приняли участие представители примерно полусотни стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:09 12.10.2022 (обновлено: 19:37 12.10.2022)
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
Шеф Пентагона Остин: США хотят отслеживать передовые вооружения, которые получает Украина