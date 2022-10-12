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США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/vooruzheniya-1823507559.html
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине - РИА Новости, 12.10.2022
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:09
2022-10-12T19:37
сша
украина
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
брюссель
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."По мере того как мы наращиваем долгосрочную поддержку Украины, критически важными остаются транспарентность и контроль. На сегодняшней встрече мы обсудили механизмы отчетности, которые использует Украина для того, чтобы в полной мере обеспечить отслеживаемость современных вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Вопрос обсуждался на очередной встрече доноров военной помощи Украине, в которой приняли участие представители примерно полусотни стран.
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сша
украина
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, брюссель
США, Украина, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Брюссель
19:09 12.10.2022 (обновлено: 19:37 12.10.2022)
 
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине

Шеф Пентагона Остин: США хотят отслеживать передовые вооружения, которые получает Украина

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, и обсуждают с союзниками механизмы контроля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"По мере того как мы наращиваем долгосрочную поддержку Украины, критически важными остаются транспарентность и контроль. На сегодняшней встрече мы обсудили механизмы отчетности, которые использует Украина для того, чтобы в полной мере обеспечить отслеживаемость современных вооружений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Вопрос обсуждался на очередной встрече доноров военной помощи Украине, в которой приняли участие представители примерно полусотни стран.
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