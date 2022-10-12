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Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны
Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны - РИА Новости, 12.10.2022
Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны
Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов, заявила в среду министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
нидерланды
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов, заявила в среду министр обороны королевства Кайса Оллонгрен."Мы считаем очень важным помочь Украине в области противовоздушной обороны... После этих ужасных ударов РФ по нескольким украинским городам, в результате которых пострадали и погибли невинные люди, мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО. Мы направим ей больше ракет, больше боеприпасов", - сообщила министр журналистам перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, владимир путин, украина, нидерланды, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Нидерланды, Россия, НАТО
14:30 12.10.2022
 
Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны

Министр обороны Оллонгрен: Нидерланды поставят Украине больше вооружений для ПВО

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов, заявила в среду министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
"Мы считаем очень важным помочь Украине в области противовоздушной обороны... После этих ужасных ударов РФ по нескольким украинским городам, в результате которых пострадали и погибли невинные люди, мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО. Мы направим ей больше ракет, больше боеприпасов", - сообщила министр журналистам перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаНидерландыРоссияНАТО
 
 
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