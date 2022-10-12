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Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны

Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны - РИА Новости, 12.10.2022

Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны

Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов, заявила в среду министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:30

2022-10-12T14:30

2022-10-12T14:30

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов, заявила в среду министр обороны королевства Кайса Оллонгрен."Мы считаем очень важным помочь Украине в области противовоздушной обороны... После этих ужасных ударов РФ по нескольким украинским городам, в результате которых пострадали и погибли невинные люди, мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО. Мы направим ей больше ракет, больше боеприпасов", - сообщила министр журналистам перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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в мире, владимир путин, украина, нидерланды, россия, нато