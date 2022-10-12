https://ria.ru/20221012/vks-1823405044.html

ВКС уничтожили украинский ЗРК "Бук М-1" в Николаевской области

ВКС уничтожили украинский ЗРК "Бук М-1" в Николаевской области - РИА Новости, 12.10.2022

ВКС уничтожили украинский ЗРК "Бук М-1" в Николаевской области

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук М-1" под Шевченково (Николаевская область), сообщило в среду... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:31

2022-10-12T15:31

2022-10-12T16:29

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожили украинский ЗРК "Бук М-1" под Шевченково (Николаевская область), сообщило в среду министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук М-1", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, за сутки ударами ВКС поражены пункты управления украинских войск в Днепропетровской и Запорожской области, а также ДНР, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

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Екатерина Зайцева

в мире, войска воздушно-космической обороны, россия, николаевская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф