22:20 12.10.2022 (обновлено: 22:47 12.10.2022)
Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа
Глава МИД Венгрии Сийярто: "Газпромэкспорт" подпишет договор об отсрочке по оплате газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Завтра генеральный директор "Газпромэкспорта" подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате (газа из России для Венгрии. — Прим. ред.) и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен", — сказал он.
3 октября, 19:32Венгрия запасла 45 процентов годового потребления газа
Венгерская компания MVM в начале октября сообщила о заключении с "Газпромом" соглашения об отсрочке платежа за газ из-за резких колебаний цен перед предстоящей зимой.
В конце сентября 2021 года Россия и Венгрия подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, Будапешт объявил в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Через неделю после введения чрезвычайного положения глава МИД Венгрии посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На них обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам глава российского внешнеполитического ведомства, просьба Будапешта будет незамедлительно рассмотрена.
В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября поступает дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.