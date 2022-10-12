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Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа - РИА Новости, 12.10.2022
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Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа
Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа - РИА Новости, 12.10.2022
Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа
Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:20
2022-10-12T22:47
экономика
петер сийярто
россия
будапешт
венгрия
мид венгрии
газпром
аэс "пакш"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Завтра генеральный директор "Газпромэкспорта" подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате (газа из России для Венгрии. — Прим. ред.) и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен", — сказал он.Венгерская компания MVM в начале октября сообщила о заключении с "Газпромом" соглашения об отсрочке платежа за газ из-за резких колебаний цен перед предстоящей зимой.В конце сентября 2021 года Россия и Венгрия подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, Будапешт объявил в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Через неделю после введения чрезвычайного положения глава МИД Венгрии посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На них обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам глава российского внешнеполитического ведомства, просьба Будапешта будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября поступает дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html
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экономика, петер сийярто, россия, будапешт, венгрия, мид венгрии, газпром, аэс "пакш", турецкий поток, сергей лавров
Экономика, Петер Сийярто, Россия, Будапешт, Венгрия, МИД Венгрии, Газпром, АЭС "Пакш", Турецкий поток, Сергей Лавров
22:20 12.10.2022 (обновлено: 22:47 12.10.2022)
 
Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: "Газпромэкспорт" подпишет договор об отсрочке по оплате газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Завтра генеральный директор "Газпромэкспорта" подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате (газа из России для Венгрии. — Прим. ред.) и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен", — сказал он.
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В конце сентября 2021 года Россия и Венгрия подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, Будапешт объявил в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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Через неделю после введения чрезвычайного положения глава МИД Венгрии посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На них обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам глава российского внешнеполитического ведомства, просьба Будапешта будет незамедлительно рассмотрена.
В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября поступает дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
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ЭкономикаПетер СийяртоРоссияБудапештВенгрияМИД ВенгрииГазпромАЭС "Пакш"Турецкий потокСергей Лавров
 
 
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