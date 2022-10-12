https://ria.ru/20221012/vengriya-1823540672.html

Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа

Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа - РИА Новости, 12.10.2022

Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа

Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:20

2022-10-12T22:20

2022-10-12T22:47

экономика

петер сийярто

россия

будапешт

венгрия

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газпром

аэс "пакш"

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава "Газпромэкспорта" в четверг подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Завтра генеральный директор "Газпромэкспорта" подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате (газа из России для Венгрии. — Прим. ред.) и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен", — сказал он.Венгерская компания MVM в начале октября сообщила о заключении с "Газпромом" соглашения об отсрочке платежа за газ из-за резких колебаний цен перед предстоящей зимой.В конце сентября 2021 года Россия и Венгрия подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, Будапешт объявил в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Через неделю после введения чрезвычайного положения глава МИД Венгрии посетил Москву, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На них обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам глава российского внешнеполитического ведомства, просьба Будапешта будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил о подписании с "Газпромом" договора, по которому в страну с 1 сентября поступает дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20221003/vengriya-1821266215.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, петер сийярто, россия, будапешт, венгрия, мид венгрии, газпром, аэс "пакш", турецкий поток, сергей лавров