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Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга - РИА Новости, 12.10.2022
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Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга
Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга - РИА Новости, 12.10.2022
Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга
Великобритания не будет урезать государственные расходы, чтобы уменьшить размер государственного долга, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:05
2022-10-12T15:05
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Великобритания не будет урезать государственные расходы, чтобы уменьшить размер государственного долга, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс."Я не планирую сокращать государственные расходы Великобритании", - заявила она, отвечая на вопросы членов парламента в среду. Трансляция велась на сайте британского правительства.При этом Трасс отметила, что правительство следит за тем, чтобы размер госдолга снижался в среднесрочной перспективе, однако делает это не за счет сокращения государственных расходов, а за счет правильного использования госбюджета.Во вторник Институт фискальных исследований (IFS) опубликовал прогноз, согласно которому правительству Великобритании потребуется ужесточить бюджетную политику и сократить расходы на более чем 60 миллиардов фунтов стерлингов для стабилизации государственного долга после объявления о масштабном снижении налогов.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала уменьшить размер государственного долга Великобритании на фоне шквала критики в отношении нового плана по поддержке экономики из-за опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был ранее представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html
https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html
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цены на нефть, лиз трасс, великобритания
Цены на нефть, Лиз Трасс, Великобритания
15:05 12.10.2022
 
Трасс заявила, что Великобритания не будет урезать расходы из-за госдолга

Трасс: Великобритания не будет урезать расходы, чтобы уменьшить размер госдолга

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Великобритания не будет урезать государственные расходы, чтобы уменьшить размер государственного долга, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс.
"Я не планирую сокращать государственные расходы Великобритании", - заявила она, отвечая на вопросы членов парламента в среду. Трансляция велась на сайте британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
При этом Трасс отметила, что правительство следит за тем, чтобы размер госдолга снижался в среднесрочной перспективе, однако делает это не за счет сокращения государственных расходов, а за счет правильного использования госбюджета.
Во вторник Институт фискальных исследований (IFS) опубликовал прогноз, согласно которому правительству Великобритании потребуется ужесточить бюджетную политику и сократить расходы на более чем 60 миллиардов фунтов стерлингов для стабилизации государственного долга после объявления о масштабном снижении налогов.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала уменьшить размер государственного долга Великобритании на фоне шквала критики в отношении нового плана по поддержке экономики из-за опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был ранее представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Цены на нефтьЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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