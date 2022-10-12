Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть
Премьер Украины Шмыгаль призвал сократить энергопотребление на 25 процентов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил о возможности временных перебоев в электроснабжении.
Во вторник Шмыгаль обратился к населению с призывом максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время.
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"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, Киев не запрашивал аварийную помощь у европейских соседей. При этом премьер заявил, что население должно быть готово временным перебоям с электроэнергией.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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