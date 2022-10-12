https://ria.ru/20221012/ukraina-1823459590.html

Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть

Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть - РИА Новости, 12.10.2022

Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть

Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

2022-10-12T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

жкх

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил о возможности временных перебоев в электроснабжении.Во вторник Шмыгаль обратился к населению с призывом максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время."Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, Киев не запрашивал аварийную помощь у европейских соседей. При этом премьер заявил, что население должно быть готово временным перебоям с электроэнергией.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, украина, жкх, ситуация в днр и лнр