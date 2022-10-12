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Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть - РИА Новости, 12.10.2022
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Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть
Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть - РИА Новости, 12.10.2022
Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть
Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:20
2022-10-12T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
жкх
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил о возможности временных перебоев в электроснабжении.Во вторник Шмыгаль обратился к населению с призывом максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время."Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, Киев не запрашивал аварийную помощь у европейских соседей. При этом премьер заявил, что население должно быть готово временным перебоям с электроэнергией.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, жкх, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, ЖКХ, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:20 12.10.2022
 
Премьер Украины призвал сократить энергопотребление на четверть

Премьер Украины Шмыгаль призвал сократить энергопотребление на 25 процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль снова призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25% во избежание веерных отключений и предупредил о возможности временных перебоев в электроснабжении.
Во вторник Шмыгаль обратился к населению с призывом максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время.
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"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в Telegram-канале. Он отметил, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, Киев не запрашивал аварийную помощь у европейских соседей. При этом премьер заявил, что население должно быть готово временным перебоям с электроэнергией.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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