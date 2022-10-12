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Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823404300.html
Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием
Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием - РИА Новости, 12.10.2022
Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием
Контактная группа по Украине под руководством США намерена удовлетворять срочные и долгосрочные потребности Киева в оружии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:30
2022-10-12T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
нато
министерство обороны сша
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Контактная группа по Украине под руководством США намерена удовлетворять срочные и долгосрочные потребности Киева в оружии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные."Помощь контактной группы была ключевой... Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины, обеспечивая срочные потребности и в долгосрочной перспективе", - сообщил Остин в Брюсселе. По его словам, государства-члены контактной группы оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов. "Мы также расширили инвестиции в нашу промышленность, чтобы удовлетворить запросы Украины по обороне", - добавил он.Остин напомнил, что правительство США две недели назад объявило о новом пакете помощи Украине в 1,1 миллиарда долларов, в который вошли установки HIMARS, боеприпасы, техника. "Мы будем производить и поставлять эти высокоэффективные возможности в течение месяцев, в определенных случаях - в течение лет", - подчеркнул он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221011/pvo-1823224067.html
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в мире, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:30 12.10.2022
 
Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием

Глава Пентагона Остин заявил, что контактная группа продолжит помогать Украине оружием

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Контактная группа по Украине под руководством США намерена удовлетворять срочные и долгосрочные потребности Киева в оружии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:54Специальная военная операция на Украине
В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS скоро прибудут на Украину
"Помощь контактной группы была ключевой... Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины, обеспечивая срочные потребности и в долгосрочной перспективе", - сообщил Остин в Брюсселе. По его словам, государства-члены контактной группы оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов. "Мы также расширили инвестиции в нашу промышленность, чтобы удовлетворить запросы Украины по обороне", - добавил он.
Остин напомнил, что правительство США две недели назад объявило о новом пакете помощи Украине в 1,1 миллиарда долларов, в который вошли установки HIMARS, боеприпасы, техника. "Мы будем производить и поставлять эти высокоэффективные возможности в течение месяцев, в определенных случаях - в течение лет", - подчеркнул он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинНАТОМинистерство обороны СШАСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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