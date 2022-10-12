Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272648.html
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину - РИА Новости, 12.10.2022
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину
Темы энергетического кризиса и конфликта на Украине доминировали на саммите президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4),... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:44
2022-10-12T07:14
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Темы энергетического кризиса и конфликта на Украине доминировали на саммите президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4), который состоялся во вторник в Братиславе, сообщило словацкое сетевое издание Teraz.Во встрече приняли участие президенты Словакии Зузана Чапутова, Венгрии Каталин Новак, Польши Анджей Дуда и Чехии Милош Земан."Обсуждая ситуацию на Украине, главы государств сошлись в необходимости дальнейшей помощи этой стране, а также поддержали санкции в отношении РФ. Президент Дуда, ссылаясь на телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил на встрече, что на следующей неделе возможно проведение внеочередного саммита альянса", - говорится в сообщении.Президенты в своих выступлениях также подчеркнули, что не видят большой проблемы в том, что Венгрия воздерживается от военной помощи Украине, в отличие от трех других стран Вышеградской четверки. По словам Чапутовой, необходимо с уважением относиться к различным позициям по данному вопросу. В свою очередь, Дуда подчеркнул, что каждый, дескать, помогает, как может. А Земан отметил, что все четыре страны самым активным образом помогали и помогают сотням тысяч украинских беженцев.При обсуждении энергетических проблем, по данным телеканала, президенты отчасти разошлись во взглядах на причины возникновения и меры по преодолению кризиса. В частности, Земан указал на негативное влияние на цены на энергию проекта ЕС Green Deal ("Зеленый курс"). Чешский президент также полагает, что не следует спешить с отказом от традиционных источников энергии. По словам Земана, при всем уважении к окружающей среде и бережной заботе о ней, прежде всего, надо думать все-таки о нуждах людей.Нынешняя встреча стала последним саммитом группы V4, в котором принял участие Земан, у него 8 марта 2023 года заканчивается президентский мандат. Расставаясь с участниками встречи, Земан отметил тот "важный вклад" в решение европейских проблем, который вносит Вышеградская четверка, и одновременно предложил превратить ее в "пятерку" за счет приема в состав группы Словении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272893.html
https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
05:44 12.10.2022 (обновлено: 07:14 12.10.2022)
 
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину

Teraz: лидеры стран "Вышеградской четверки" в Братиславе обсудили энергокризис и Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Темы энергетического кризиса и конфликта на Украине доминировали на саммите президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4), который состоялся во вторник в Братиславе, сообщило словацкое сетевое издание Teraz.
Во встрече приняли участие президенты Словакии Зузана Чапутова, Венгрии Каталин Новак, Польши Анджей Дуда и Чехии Милош Земан.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
05:49
"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник
"Обсуждая ситуацию на Украине, главы государств сошлись в необходимости дальнейшей помощи этой стране, а также поддержали санкции в отношении РФ. Президент Дуда, ссылаясь на телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил на встрече, что на следующей неделе возможно проведение внеочередного саммита альянса", - говорится в сообщении.
Президенты в своих выступлениях также подчеркнули, что не видят большой проблемы в том, что Венгрия воздерживается от военной помощи Украине, в отличие от трех других стран Вышеградской четверки. По словам Чапутовой, необходимо с уважением относиться к различным позициям по данному вопросу. В свою очередь, Дуда подчеркнул, что каждый, дескать, помогает, как может. А Земан отметил, что все четыре страны самым активным образом помогали и помогают сотням тысяч украинских беженцев.
При обсуждении энергетических проблем, по данным телеканала, президенты отчасти разошлись во взглядах на причины возникновения и меры по преодолению кризиса. В частности, Земан указал на негативное влияние на цены на энергию проекта ЕС Green Deal ("Зеленый курс"). Чешский президент также полагает, что не следует спешить с отказом от традиционных источников энергии. По словам Земана, при всем уважении к окружающей среде и бережной заботе о ней, прежде всего, надо думать все-таки о нуждах людей.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники
Нынешняя встреча стала последним саммитом группы V4, в котором принял участие Земан, у него 8 марта 2023 года заканчивается президентский мандат. Расставаясь с участниками встречи, Земан отметил тот "важный вклад" в решение европейских проблем, который вносит Вышеградская четверка, и одновременно предложил превратить ее в "пятерку" за счет приема в состав группы Словении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
01:49
В Турции объяснили, как США развалили Украину
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала