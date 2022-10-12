https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272648.html

В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину

В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину - РИА Новости, 12.10.2022

В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину

Темы энергетического кризиса и конфликта на Украине доминировали на саммите президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4),... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:44

2022-10-12T05:44

2022-10-12T07:14

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Темы энергетического кризиса и конфликта на Украине доминировали на саммите президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4), который состоялся во вторник в Братиславе, сообщило словацкое сетевое издание Teraz.Во встрече приняли участие президенты Словакии Зузана Чапутова, Венгрии Каталин Новак, Польши Анджей Дуда и Чехии Милош Земан."Обсуждая ситуацию на Украине, главы государств сошлись в необходимости дальнейшей помощи этой стране, а также поддержали санкции в отношении РФ. Президент Дуда, ссылаясь на телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил на встрече, что на следующей неделе возможно проведение внеочередного саммита альянса", - говорится в сообщении.Президенты в своих выступлениях также подчеркнули, что не видят большой проблемы в том, что Венгрия воздерживается от военной помощи Украине, в отличие от трех других стран Вышеградской четверки. По словам Чапутовой, необходимо с уважением относиться к различным позициям по данному вопросу. В свою очередь, Дуда подчеркнул, что каждый, дескать, помогает, как может. А Земан отметил, что все четыре страны самым активным образом помогали и помогают сотням тысяч украинских беженцев.При обсуждении энергетических проблем, по данным телеканала, президенты отчасти разошлись во взглядах на причины возникновения и меры по преодолению кризиса. В частности, Земан указал на негативное влияние на цены на энергию проекта ЕС Green Deal ("Зеленый курс"). Чешский президент также полагает, что не следует спешить с отказом от традиционных источников энергии. По словам Земана, при всем уважении к окружающей среде и бережной заботе о ней, прежде всего, надо думать все-таки о нуждах людей.Нынешняя встреча стала последним саммитом группы V4, в котором принял участие Земан, у него 8 марта 2023 года заканчивается президентский мандат. Расставаясь с участниками встречи, Земан отметил тот "важный вклад" в решение европейских проблем, который вносит Вышеградская четверка, и одновременно предложил превратить ее в "пятерку" за счет приема в состав группы Словении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272893.html

https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина