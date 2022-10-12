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Глава МИД Венгрии прибыл в Москву для участия в форуме по энергетике

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву для участия в форуме по энергетике - РИА Новости, 12.10.2022

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву для участия в форуме по энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе и РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:03

2022-10-12T20:03

2022-10-12T20:03

петер сийярто

сергей лавров

денис мантуров

россия

мид венгрии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

газпром

москва

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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе и проведет переговоры об энергоснабжении Венгрии."Мы приземлились в Москве, и есть две причины, почему мы снова здесь. Чтобы сказать, что мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров, а также обеспечить энергоснабжение Венгрии не только на эту зиму, но и на последующие годы", - написал Сийярто в соцсетях.Накануне венгерский министр информировал, что посетит Москву, примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, отвечающими за энергетику. В ЕС, комментируя планируемый визит главы МИД Венгрии в Москву, говорили, что не считают нынешний момент "подходящим" для контактов с Россией на высоком уровне.Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и вице-премьером РФ Александром Новаком.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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