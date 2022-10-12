Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/uchastie-1823468830.html
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 12.10.2022
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20
Президент России Владимир Путин получил приглашение участвовать в ряде международных саммитов, которые запланированы на ноябрь, в том числе G20, АТЭС, ВАС и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:34
2022-10-12T19:15
владимир путин
россия
саммит g20
большая двадцатка
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение участвовать в ряде международных саммитов, которые запланированы на ноябрь, в том числе G20, АТЭС, ВАС и ОДКБ, но говорить о формате его участия в них пока преждевременно. "Поживем — увидим", сказал помощник президента Юрий Ушаков."Почему-то мы говорим только про "Двадцатку", но в ноябре предусмотрено большое количество международных форумов. Могу напомнить: 11-13 ноября Восточноазиатский саммит, 15-16 ноября саммит "Двадцатки", потом 18-19 ноября саммит АТЭС в Бангкоке. А 23 ноября в Ереване саммит ОДКБ. Очень много мероприятий, и на все эти мероприятия Путин получил приглашение", — сказал Ушаков журналистам."А про "Двадцатку". До нее, как и до других встреч (международный форумов в ноябре), времени еще много. Поживем — увидим", — добавил он.
https://ria.ru/20221012/otkaz-1823452206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, саммит g20, большая двадцатка, юрий ушаков
Владимир Путин, Россия, Саммит G20, Большая двадцатка, Юрий Ушаков
17:34 12.10.2022 (обновлено: 19:15 12.10.2022)
 
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20

Ушаков о формате участия Путина в саммите G20: поживем — увидим, времени еще много

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение участвовать в ряде международных саммитов, которые запланированы на ноябрь, в том числе G20, АТЭС, ВАС и ОДКБ, но говорить о формате его участия в них пока преждевременно. "Поживем — увидим", сказал помощник президента Юрий Ушаков.
"Почему-то мы говорим только про "Двадцатку", но в ноябре предусмотрено большое количество международных форумов. Могу напомнить: 11-13 ноября Восточноазиатский саммит, 15-16 ноября саммит "Двадцатки", потом 18-19 ноября саммит АТЭС в Бангкоке. А 23 ноября в Ереване саммит ОДКБ. Очень много мероприятий, и на все эти мероприятия Путин получил приглашение", — сказал Ушаков журналистам.
"А про "Двадцатку". До нее, как и до других встреч (международный форумов в ноябре), времени еще много. Поживем — увидим", — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:08
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
 
Владимир ПутинРоссияСаммит G20Большая двадцаткаЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала