https://ria.ru/20221012/uchastie-1823468830.html

Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20

Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 12.10.2022

Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин получил приглашение участвовать в ряде международных саммитов, которые запланированы на ноябрь, в том числе G20, АТЭС, ВАС и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:34

2022-10-12T17:34

2022-10-12T19:15

владимир путин

россия

саммит g20

большая двадцатка

юрий ушаков

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение участвовать в ряде международных саммитов, которые запланированы на ноябрь, в том числе G20, АТЭС, ВАС и ОДКБ, но говорить о формате его участия в них пока преждевременно. "Поживем — увидим", сказал помощник президента Юрий Ушаков."Почему-то мы говорим только про "Двадцатку", но в ноябре предусмотрено большое количество международных форумов. Могу напомнить: 11-13 ноября Восточноазиатский саммит, 15-16 ноября саммит "Двадцатки", потом 18-19 ноября саммит АТЭС в Бангкоке. А 23 ноября в Ереване саммит ОДКБ. Очень много мероприятий, и на все эти мероприятия Путин получил приглашение", — сказал Ушаков журналистам."А про "Двадцатку". До нее, как и до других встреч (международный форумов в ноябре), времени еще много. Поживем — увидим", — добавил он.

https://ria.ru/20221012/otkaz-1823452206.html

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владимир путин, россия, саммит g20, большая двадцатка, юрий ушаков