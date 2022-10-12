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В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции
В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции
Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:07
2022-10-12T17:09
цены на нефть
юрий ушаков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", - сказал Ушаков.Он отметил, что на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи в августе "были конкретные договоренности по активизации всех форм торгово-экономического сотрудничества"."Упомяну, что товарооборот в 2021 году вырос на 57% и достиг 33 млрд долларов, а январе-июле вырос еще на 80%", - отметил Ушаков.
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цены на нефть, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, сочи, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия, Сочи, В мире, Санкции в отношении России
17:07 12.10.2022 (обновлено: 17:09 12.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции

Ушаков: отказ Турции присоединиться к санкциям придает импульс отношениям с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", - сказал Ушаков.
Он отметил, что на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи в августе "были конкретные договоренности по активизации всех форм торгово-экономического сотрудничества".
"Упомяну, что товарооборот в 2021 году вырос на 57% и достиг 33 млрд долларов, а январе-июле вырос еще на 80%", - отметил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 17:13
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
 
Цены на нефтьЮрий УшаковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияРоссияСочиВ миреСанкции в отношении России
 
 
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