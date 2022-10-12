https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823451227.html

В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции

В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле прокомментировали отказ Турции вводить антироссийские санкции

Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:07

2022-10-12T17:07

2022-10-12T17:09

цены на нефть

юрий ушаков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России, и это дает импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", - сказал Ушаков.Он отметил, что на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи в августе "были конкретные договоренности по активизации всех форм торгово-экономического сотрудничества"."Упомяну, что товарооборот в 2021 году вырос на 57% и достиг 33 млрд долларов, а январе-июле вырос еще на 80%", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20220913/vstrecha-1816550275.html

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